Montero: el Gobierno vigilará las “casuísticas” laborales provocadas por las cuarentenas

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha apuntado hoy, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros que existen "diferentes casuísticas" a la hora de lidiar con las cuarentenas provocadas por contagios o contacto con contagiados por coronavirus. Si bien ha dejado claro que las cuarentenas obligan a una baja laboral, no ha anunciado novedades respecto a las situaciones derivadas de la vuelta al cole.

"Cuando un niño o cualquier miembro del hogar sea positivo habrá obligación de cuarentena", ha indicado, "y eso se acompañará de la baja laboral para mantener esa cuarentena. Los padres por eso tendrán derecho a la baja laboral, una baja laboral retribuida. No hay distingo entre la baja laboral por cuarentena y la baja laboral por otra enfermedad" ha detallado la ministra y portavoz.

Respecto a los colegios, ha indicado que ya hay mecanismos y que el Gobierno vigilará para que si algún caso no entra en los supuestos sí quede cubierto. "Y para que no recaiga todo sobre las mujeres", ha insistido.

Actualmente está activo, hasta el próximo 22 de septiembre, el programa Me Cuida, según el cual los padres que no puedan llevar a sus hijos al colegio tienen la posibilidad de adaptar el horario o reducir hasta el 100% la jornada laboral. En las últimas jornadas la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dado por hecha la prórroga, pero ésta dependerá de la mesa de diálogo social. A este diálogo social se ha referido también la portavoz preguntada por la normativa sobre el teletrabajo, que precisamente se empezará a negociar esta tarde.

Además, Montero ha anunciado que "hoy mismo" habilitará el desembolso de los 2.000 millones del Fondo Covid que el Gobierno transfiere a las comunidades autónomas para que inviertan en materia de Educación. Según ha señalado Montero, se ha trabajado "intensamente" para que "la semana que viene" esta cuantía "llegue físicamente" a los ejecutivos regionales. La responsable de Hacienda ha recordado que estos 2.000 millones forman parte de la partida de 16.000 millones de euros que el Ejecutivo anunció para "reforzar los servicios públicos" frente a la crisis sanitaria generada por el coronavirus.

Montero también avisado de que se está produciendo una "aceleración" de los contagios de coronavirus en España, si bien ha asegurado que la pandemia actual "no tiene nada que ver" con la que había en marzo, mayo o junio. Al igual que han señalado tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, la evolución de los casos "no es homogénea" en toda España, si bien no ha nombrado a ninguna comunidad autónoma en concreto.

"Los datos que suministran diariamente las comunidades autónomas nos siguen preocupando. Se está acelerando la evolución de los contagios, pero esta situación no es homogénea en el conjunto de España", ha recalcado la también ministra de Hacienda.

Dicho esto, Montero ha insistido en que las características actuales de la pandemia son "distintas" a las que había hace unos meses dado que, en la actualidad, la mitad de los casos son asintomáticos, por lo que no suponen una presión a los sistemas sanitarios. Además, ha proseguido recordando que la edad media de las personas que se contagian del coronavirus es "mucho más baja" que la que había en los primeros momentos de la pandemia, lo que está también repercutiendo en una baja mortalidad por Covid-19.

Al mismo tiempo, Montero ha recordado que el porcentaje de camas Covid-19 ocupadas se sitúa en el 6%, lo que evidencia que la reserva estratégicas de camas está siendo "suficiente". Todos estos datos la ministra ha esperado que se puedan mantener hasta tener una vacuna que permita "acabar con el virus". No obstante, la portavoz del Gobierno ha destacado la necesidad de "extremar" las precauciones con los jóvenes y adolescentes, ya que son el grupo poblacional que tiene una mayor frecuencia de salidas, de ocio nocturno y de sensación de "no vulnerabilidad".