Series y películas de estreno en Netflix Video en septiembre de 2020

Se acerca septiembre, lo que significa que es hora de conocer el estreno y las novedades de Netflix en España el próximo mes de septiembre de 2020, incluidas películas, series de televisión y documentales. También hay algunos lanzamientos interesantes este mes, como el documental de videojuegos High Score, para que tengas tiempo de prepararte. Vamos con todos lo nuevo que llega a la plataforma de video bajo demanda.

Series que llegan a Netflix en septiembre de 2020

Habrá una serie de estrenos interesantes este mes, como la décima temporada de The Archer. También El joven Wallander basada en la novela de Henning Mankell, en la que un policía de veinte años se enfrentará al mundo de hoy. Otro personaje muy interesante es Lejos (Away), protagonizada por Hilary Swank (Hilary Swank), que interpreta a Emma Green, una astronauta debe ir a Marte y dejar atrás a su familia.

1 de septiembre

Borgen (Temporadas 1 a la 3)

Archer (Temporada 10)

Steins;Gate 0 (Temporada 1)

Beyblade Burst Turbo (Temporada 1)

El rincón de los cuentos (Temporada 1)

3 de septiembre

El joven Wallander (Temporada 1)

4 de septiembre

Lejos (Temporada 1)

Spirit: Cabalgando en libertad (Temporada 2) – Infantil

6 de septiembre

Operación Éxtasis (Temporada 2)

8 de septiembre

Centella (Temporada 2)

10 de septiembre

Memorias de Idhún (Temporada 1)

Julie and the Phantoms (Temporada 1)

11 de septiembre

La marquesa (Temporada 1)

Family Business (Temporada 2)

Mascotas Unidas (Temporada 1) – Infantil

Buddi (Temporada 2) – Infantil

16 de septiembre

Baby (Temporada 3)

17 de septiembre

Dragon’s Dogma (Temporada 1) – Anime

La última palabra (Temporada 1)

The School Nurse Files (Temporada 1)

18 de septiembre

Ratched (Temporada 1)

Jurassic World: Campamento Cretácico (Temporada 1) – Infantil

22 de septiembre

Cuadernos de entrenador (Temporada 1)

25 de septiembre

Sneakerheads (Temporada 1)

Películas que llegan a Netflix en septiembre de 2020

En películas, Netflix está muy ocupado este mes. Los esfuerzos de la compañía a nivel cinematográfico se han notado poco a poco y han llevado a cabo muchos estrenos originales muy esperados. Entre ellos, encontramos "The Devil All The Time", en el que muchos actores interpretaron papeles que sufrieron las consecuencias psicológicas de la guerra en los años sesenta.

También encontraremos la película española "El practicante", protagonizada por Mario Casas, en el papel de Ángel, un trabajador de la salud que sufrió un accidente y comenzó a sospechar que su novia no lo estaba tratando. Leal. Por último, pero no menos importante, tenemos a Enola Holmes protagonizada por Millie Bobby Brown y Henry Cavill, quienes interpretan a Enola y Holmes en una interesante película de misterio.

1 de septiembre

Vera: Día de la Amistad (2020) – Infantil

El Babé Jefazo: ¡Atrapa al bebé! (2020) – Infantil

Un partido decisivo (2019)

Green Book (2018)

Project Almanac (2015)

La maldición de Chucky (2013)

No tengas miedo (2011)

De tu ventana a la mía (2011)

9 (2009)

Obaba (2005)

Silencio Roto (2001)

Doble traición (1999)

Un loco a domicilio (1996)

Han llegado (1996)

Indiana Jones y el templo maldito (1984)

2 de septiembre

Freaks: 3 superhéroes

4 de septiembre

Estoy pensando en dejarlo (2020)

Plan en Las Vegas (2013)

5 de septiembre

Familia al instante (2018)

8 de septiembre

Ha nacido uno estrella (2018)

9 de septiembre

Crazy Rich Asians (2018)

Corazón loco (2020)

Guapis (2020)

10 de septiembre

The Babysitter: Killer Queen (2020)

The Gift (Temporada 2)

15 de septiembre

Small Foot (2018) – Infantil

Una proposición indecente (1993)

16 de septiembre

El diablo a todas horas (2020)

El practicante (2020)

22 de septiembre

Una cuestión de género (2018)

23 de septiembre:

Enola Holmes (2020)

Documentales, comedia y realities que llegan a Netflix en septiembre de 2020

En la sección de documentales de Netflix tenemos interesantes estrenos para este mes. Destaca un documental sobre el narcotráfico en La Línea de la Concepción (Cádiz) y otro sobre El dilema de las redes y su presencia en nuestra vida. Sobre ciencia, tenemos uno sobre la criogenización, y el último del mes es uno que trata sobre el último y fatídico vuelo del Challenger, el transbordador que se accidentó en 1986 matando a sus siete tripulantes.

1 de septiembre

Las Kardashian (Temporadas 3 y 4)

Top Chef: EE UU (Temporadas 3 y 4)

2 de septiembre

Chef’s Table: Barbacoa (Temporada 1)

3 de septiembre

Afoso Padilha: Alma de Pobre

7 de septiembre

Lo que el pulpo me enseñó (2020)

9 de septiembre

La Línea: La sombra del narco (Temporada 1)

El dilema de las redes

The Home Edit: Cada cosa en su lugar (Temporada 1)

15 de septiembre

Criogenización: Vivir dos veces

16 de septiembre