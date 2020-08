Ant Group (Alibaba) registra su salida a Bolsa, una de las mayores de la historia

Ant Group, el brazo financiero de Alibaba y la empresa de pagos móviles dominante en China, ha registrado la solicitud para salir a Bolsa tanto en Hong Kong como en el mercado STAR de Shanghai (una suerte de Nasdaq chino), en la que puede ser la mayor OPV de la historia, con 30.000 millones de dóalres (26.000 millones de euros) a laventa en nuevas acciones. La OPV de Ant será la primera colocación simultánea en Hong Kong y STAR.

Ant Group es el "unicornio" (empresa tecnológica no cotizada valorada en más de 1.000 millones de dólares) más valioso del mundo, pero no ha dado detalles sobre el tamaño o calendario de la oferta en su folleto preliminar. No obstante, fuentes del mercado citadas por Reutrers apuntan a que Ant prevé recaudar más de 20.000 millones de dólares (17.000 millones de euros) por el 10% del grupo, que estaría valorado por tanto en 200.000 millones de dólares (107.000 millones de euros). El tamaño de la oferta podría incluso alcanzar los 30.000 millones de dólares si las condiciones del mercado lo permitien.

Unas cifras que colocan a Ant en el podium de las mayores OPV de la historia, una lista actualmente encabezada por el gigante petrolero saudíAramco (29.400 millones de dólares en diciembre) o la propia Alibaba, una operación de 2014 que ascendió a 25.000 millones de dólares.

Ant busca vender entre el 10% y el 15% de sus acciones, aseguró una fuente a Reuters. En su solicitud a la Bolsa de Shanghai la empresa adelantó que planea vender como mínimo el 10% de su capital social.

En la útlima ronda de financiación Ant estuvo valorada en 150.000 millones de dólares (127.000 millones de euros), en 2018. Entonces entraron inversores como Temasek o Warburg Pincus. La empresa quiere recaudar financiación para ampliar su base de usuarios, crecer en pagos transfronterizos y mejorar sus capacidades en I+D.

El folleto, además, ha proprocionado el primer vistazo a los números de la empresa. Los ingresos fueron de 72.500 millones de yuanes (8.900 millones de euros) en la primera mitad del año, un aumento de casi el 40% en comparación con el mismo período de 2019. Las ganancias aumentaron casi 12 veces hasta 21.900 millones de yuanes, unos 2.600 millones de euros. .

Los números subrayan cómo la firma, propiedad de Alibaba en un 33% y controlada por el fundador de Alibaba, Jack Ma, se ha mantenido resistente incluso cuando el covid-19 ha paralizado negocios. Con sede en la ciudad oriental de Hangzhou, China, Ant tiene licnecia para como firma de pagos, banco online, seguros y concesión de microcréditos.

Su mayor y más conocido negocio es Alipay, el mayor jugador en un mercado de 430.000 billones de yuanes (52.000 millones de euros) de pagos móviles en China, segúnla consultora Qianzhan. Alipay tenía 711 millones de usuarios activos mensuales hasta junio, con volúmenes de pagos por 118 billones de yuanes (14.000 millones de euros) en China, las presentaciones de la hormigamostraron. Alibaba creó Alipay en 2004, modelando el negocio según el modelo de PayPal.