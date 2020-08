Los fondos condicionan el mantenimiento del empleo en MásMóvil tras la OPA a la evolución del negocio

MásMóvil asegura que la intención de los fondos KKR, Providence y Cinven, que han lanzado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre el operador de telecomunicaciones, es la de no realizar cambios en las condiciones laborales de los trabajadores y directivos y mantener los puestos de trabajo existentes durante un año de prosperar la operación. No obstante, estos lo condicionan también a las eventuales variaciones derivadas de la evolución del negocio, según ha informado la teleco en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Asimismo, los fondos no cambiarán "sustancialmente la naturaleza de las actividades que desarrolla" ni "la ubicación de sus centros de actividad" dentro de este periodo.

Por otra parte, MásMóvil ha asegurado que Onchena, que controla el 13,2% del capital de la compañía de telecomunicaciones suscribió un "compromiso irrevocable" por el que, entre otras cuestiones, está obligado a aceptar la opa dentro de los cinco primeros días hábiles bursátiles del periodo de aceptación. Igualmente, detalla que Carmen Ybarra Careaga, que ostenta el control sobre Onchena, ha comunicado a MásMóvil la intención de aceptar la oferta con sus propias acciones, ya que la directiva posee 105.825 títulos de la teleco.

"Se hace constar que Carmen Ybarra Careaga, que disfruta del control de Onchena y que también es titular directa de 105.825 acciones de MásMóvil, ha comunicado a la sociedad su intención de aceptar la opa con estas últimas. De la misma forma Rafael Canales Abaitua, que tiene la condición de consejero dominical de la sociedad en representación de Onchena, tiene igualmente la intención de aceptar la opa con las 1.375 acciones de su propiedad”, indicó la teleco en un hecho relevante remitido a la CNMV

Onchena, la sociedad que gestiona el patrimonio de la familia Ybarra Careaga, ya anunció el pasado mes de junio que invertirá 110 millones de euros para convertirse en titular del 5% del capital de MásMóvil, una vez que se cierre la opa lanzada este lunes por los fondos KKR, Cinven y Providence sobre la operadora de telecomunicaciones.

En un comunicado, la sociedad explica que esos 110 millones de euros procederán de las plusvalías obtenidas con la venta de su participación actual en el marco de esta operación y se destinarán a adquirir, a los precios fijados en la OPA, las acciones que le permitirán mantenerse en el nuevo accionariado de MásMovil con esa participación del 5%.