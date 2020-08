Una picadura de abeja casi me mata, por lo que mi pasión por la apicultura sorprende a mucha gente. A través del cuidado de sus colmenas, observo el complejo sistema de interdependencia, adaptabilidad y eficiencia de la naturaleza.



Es fascinante aplicar estas observaciones al mundo de los negocios. Reducir los riesgos consiste en controlar y administrar mi alergia, potencialmente mortal, manejando unas 200.000 abejas. Sin embargo, como he aprendido recientemente con la pérdida de mi última colmena por el cambio ambiental, los ecosistemas son particularmente vulnerables a los riesgos fuera de su esfera de influencia y control.



El impacto del Covid-19 en el comercio mundial es un ejemplo de ello. El ecosistema de la cadena de suministro se extiende a través y entre las empresas de todo el mundo. Las empresas se abastecen de bienes y servicios de proveedores de todo el mundo, que a su vez se abastecen de otros. Al igual que las abejas, el comercio proporciona un servicio esencial. Sin embargo, cuando una parte de esta red se ve afectada por un evento como esta pandemia, todo el ecosistema es vulnerable a la interrupción, lo cual significa que ninguna empresa es inmune.



Como en el caso de mis abejas, la interdependencia hace que el sistema en general sea más eficiente, pero puede tener riesgos y vulnerabilidades invisibles. Con el crecimiento mundial impulsado por los consumidores asiáticos, un incidente al otro lado del mundo puede propagarse rápidamente. De la misma manera que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, las empresas pueden encontrar rápidamente una interrupción inesperada en toda su cadena de suministro.



El desastre nuclear de Fukushima en 2011 desencadenó una conmoción imprevista para los fabricantes de automóviles de todo el mundo. Las cadenas de suministro dependían de un solo fabricante de electrónica tan cerca de la planta nuclear de Fukushima que tuvo que cerrar. Esto redujo abruptamente el suministro de los microcontroladores del mundo, un tipo de chip personalizado utilizado en alrededor del 40% de los coches, interrumpiendo la producción de automóviles en todo el globo.



Ejemplos como este reafirman la idea de que la cadena de suministro de una empresa es una cuestión estratégica. Entonces, ¿cómo pueden las empresas gestionar eficazmente el riesgo de una interrupción imprevista?



La principal prioridad consiste en cuidar de los empleados y sus familias. Es necesario un proceso de intercambio de información oportuno y bidireccional para que el asesoramiento oficial se difunda ampliamente. En un esfuerzo por limitar el contagio del Covid-19, los empleados de los países afectados no han podido trabajar en su lugar de trabajo habitual. Por lo tanto, al permitir el trabajo a distancia se puede mantener la productividad. Las medidas a adoptar son de carácter práctico y personal cuando se trabaja durante períodos prolongados en un entorno doméstico, desde la velocidad de la banda ancha hasta el bienestar de los empleados.



El siguiente paso es desenterrar dependencias ocultas a través de una revisión exhaustiva de una cadena de suministro. Luego, a medida que los suministros se enfrentan a los impactos, pueden ser necesarias diferentes opciones de logística y distribución.



Una vez que los impactos inmediatos disminuyen, las empresas deben prepararse para la demanda acumulada. Este repunte puede traer un pico en los pedidos, lo que requiere agilidad. Disponer de financiación permite asignar recursos de forma rápida y flexible para añadir capacidad y evitar cuellos de botella.



En previsión de futuros acontecimientos, las empresas deberían considerar la posibilidad de diversificar la cadena de suministro. Una gama más amplia de proveedores en diferentes geografías mitiga el riesgo de que un país quede aislado.



Estos pasos se combinan para construir la resistencia. Esto se vuelve más importante a medida que se multiplican los posibles imprevistos: ya sean enfermedades infecciosas, como el SARS, el Ébola o el Covid-19; ambientales, como en el caso de Fukushima; financieras, como la crisis financiera mundial; o de inestabilidad política. El Informe sobre los Riesgos Mundiales del Foro Económico Mundial pinta un panorama inestable, destacando la intensificación de los riesgos ambientales. El fracaso de la mitigación y adaptación al cambio climático es el principal riesgo por impacto, seguido de la pérdida de biodiversidad, como he experimentado recientemente de primera mano.



Con el tiempo, las distancias a través de las cuales las empresas mantienen relaciones con los proveedores pueden reducirse. Tanto para estar más cerca del consumidor como para mitigar el riesgo. Sin embargo, sería imprudente cortar las conexiones que conectan el crecimiento global. De hecho, la sugerencia de volver solo a los proveedores nacionales reduciría la resistencia. Es fundamental disponer de una gama de opciones, ya que los bienes, servicios y competencias pueden no estar disponibles, no ser competitivos o ser inciertos cerca de casa. Y como la naturaleza perturba el comercio mundial, los encargados de la formulación de políticas deben tener presente que hay que aligerar la carga, en lugar de aumentar los obstáculos que han restringido el comercio en los últimos años.



Las empresas no pueden controlar un entorno externo volátil e incierto, pero pueden ser flexibles en la respuesta. A medida que las amenazas se multiplican, la resistencia se vuelve crítica. Las empresas se diferencian al anticiparse a las perturbaciones externas, para evitar así el aguijón.

Natalie Blyth es jefa global de comercio exterior y productos de factoraje de HSBC