Autónomos: que vuelva el cese por coronavirus

La Unión de Profesionales Trabajadores Autónomos (UPTA) teme que se produzca otro confinamiento. Por ese motivo han pedido al Gobierno nacional que ponga en marcha un cese extraordinario de actividad que prevenga dicha situación.

Desde la organización piden que se exonere del pago de las cuotas a la Seguridad Social a todos los autónomos que a consecuencia de la crisis actual no pueden asumir sus obligaciones económicas. Según exponen, el cobro del 70% de la base de cotización es “el único balón de oxígeno” que tienen los autónomos. Consideran, a su vez, que si los ERTES se amplían hasta 2021, debería hacerse lo mismo con el cese de actividad.

Para ello recuerdan que debido a la crisis provocada por la Covid-19, las ventas en el comercio han caído en un 60% con respecto a la primera quincena de agosto del año pasado. “Ni la pequeña hostelería se salva de la situación, la facturación se ha reducido en un 50% esta temporada”, advierten, señalando que más de 200.000 autónomos vinculados a este sector se han visto forzados al cierre de sus negocios.

Aliviar la carga impositiva

Entre las otras medidas que pide UPTA que se lleven a cabo, también destaca aliviar la carga impositiva a los autónomos. Para ello piden que se rebaje el IVA en los sectores afectados y que se realice también un plan de reestructuración para aquellos que se vean abocados al cierre.

Por otro lado, piden que no se olvide a los miles de trabajadores fijos discontinuos que no han podido acceder al cese de actividad al no cumplir con los requisitos que se pedían y cuya situación es “límite”. UPTA calcula que solo el 25% de los autónomos de temporada ha podido solicitar esta prestación, un ingreso que califican de “vital” para estas familias.