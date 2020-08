Los contagios de coronavirus se disparan en España: Sanidad notifica 2.935 casos en solo 24 horas

Fuerte repunte en el número de contagios diarios: Sanidad ha notificado este jueves 2.935 casos en las últimas 24 horas. La estadística coloca España a niveles de marzo, cuando el Gobierno declaró el estado de alarma. De miércoles a jueves, la cifra de positivos ha sumado 7.550 positivos nuevos, lo que hace un total de 337.334 personas contagiadas desde que se recogen los datos. Sin embargo, según el coordinador de la emergencia sanitaria del Ministerio, Fernando Simón, "la evolución es ahora más suave comparada con la de marzo".

"El incremento de los casos es debido a que ayer hubo una región que no los notificó", ha explicado el doctor. Simón ha hecho referencia a la Comunidad de Madrid, que este jueves ha comunicado la mayoría de los infectados, 842 nuevos; seguido por el País Vasco, que ha registrado 545 y Aragón, con 418.

Desde que finalizó la desescalada hasta este jueves se han comunicado 1.181 brotes con más de 13.200 casos, afectando a la práctica totalidad de las comunidades autónomas. De ellos, 837 continúan activos con más de 9.200 casos. Dentro de los brotes activos, el ámbito en el que se ha recogido un mayor número de brotes es el social, entre los que destacan los relacionados con reuniones familiares y fiestas particulares, y los vinculados a locales de ocio. El 77,5% de los brotes son pequeños, con menos de 10 casos.

Con fecha de defunción de los últimos siete días, han muerto 70 personas, 20 en Aragón y 14 en Madrid. "Prácticamente todas las defunciones están asociadas a dos brotes importantes en residencias de ancianos de Aragón", ha indicado Simón que ha explicado que el 66% de los decesos se concentran en el fin de semana. En total, han fallecido 28.605.

El epidemiólogo ha indicado que "se empiezan a observar descensos" en Cataluña y Aragón. "Aunque es cierto que en otras comunidades autónomas estamos observando incrementos suaves y progresivos, como en la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana". Simón ha explicado que la estabilidad de la situación en Cataluña y en Aragón prueba que "si se aplican las medidas disponibles con contundencia, los brotes se pueden controlar". El Consejo territorial está valorando aplicar alguna de estas medidas de manera más homogéneas, para que sean aún más efectivas. "Lo que han hecho Cataluña y Aragón puede servir de espejo a otras comunidades autónomas".

Entre el 60% y 70% de los casos son asintomáticos y se conocen sus nexos de contagio. "Si bien es verdad que existe cierta transmisión comunitaria, no es tan importante como lo que puede hacer pensar las cifras porque somos capaces de detectar el origen de la mayoría de los brotes", ha añadido Simón.

La incidencia en el sistema hospitalario continúa su subida constante, en la última semana se ha ingresado a 953 pacientes, 51 de ellos en UCI. Sin embargo, "los hospitales no están al borde de colapsar, el aumento de casos no está poniendo en jaque al sistema, ni se acerca a lo observado al principio de la epidemia", ha argumentado Simón. De hecho, según el doctor el índice de ocupación de pacientes con coronavirus es del un 3% de las camas. Además, los casos graves no aumentan al mismo ritmo que las hospitalizaciones porque la edad media de los infectados ha bajado: las mujeres afectadas tienen ahora 42 años de media y los hombres 39. Según ha indicado Simón, un 15% de los contagiados son mayores de 65 años y los mayores de 70 años representa poco más del 5%.

La población infectada por el virus es mucho más joven ahora, "pero sí que están apareciendo casos graves entre la población joven". Actualmente hay ocupadas 3.213 camas con pacientes Covid y 383 en UCI. Madrid, Cataluña y Aragón son las comunidades que más hospitalizaciones nuevas han tenido, "aunque en Cataluña y Aragón el número de altas que se van dando es mayor, la cifra va estabilizándose", ha comentado el doctor.

Galicia, País Vasco o Extremadura han presentado este jueves datos de sus brotes propios de los momentos más duros de los meses de confinamiento. El resumen de la situación la ha puesto voz el consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles. "Con los datos de los que disponemos se puede asegurar que ya estamos ante una segunda oleada de coronavirus en Extremadura". Así lo ha descrito así la actual situación de contagios en la región, con 19 brotes activos y 213 casos positivos, a esta hora, con el seguimiento de otras 973 personas por ser contactos estrechos de contagiados. Se trata de una alerta que también ha lanzado el Gobierno vasco que estudia declarar la emergencia sanitaria si continúa el ritmo de contagios, que ha aumentado en 200 respecto al día anterior.

No obstante, Simón ha pedido "tener cuidado" con el uso del término "segunda ola". "Ahora mismo hay un incremento de casos y de transmisión, pero también detectamos más. Yo no me atrevería a calificar esta situación como una similar a lo que vivimos en marzo y abril", ha indicado Simón.

Por otro lado, nueve sociedades científicas han advertido de que los profesionales sanitarios están observando en las últimas semanas un aumento en los diagnósticos de nuevos casos de Covid-19, lo que "puede llevar a corto o medio plazo a un nuevo colapso de la sanidad". Estas organizaciones han impulsado el comunicado ante "el continuo y preocupante aumento de casos de coronavirus".