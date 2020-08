Las comunidades siguen los pasos de Galicia y estudian prohibir fumar en la calle

La Xunta de Galicia prohíbe desde este jueves fumar en todos los espacios públicos, incluido las terrazas, cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros entre personas. El comité clínico que asesora al Gobierno gallego ha avalado esta medida porque considera al humo como un factor de transmisión del Covid-19 al contener gotas respiratorias de una carga viral altamente contagiosa.

Galicia ha sido la primera Comunidad Autónoma en implantar esta medida en España, pero no la última. Este jueves se ha sumado Canarias, que ha decidido endurecer sus normas para luchar contra el coronavirus. Además de la prohibición de fumar en espacios públicos, el Gobierno canario obligará a utilizar la mascarilla (era la única región que faltaba por imponer su uso aunque se pueda garantizar la distancia de seguridad), cerrará el ocio nocturno y no permitirá las reuniones de más de 10 personas.

Muchas otras regiones, aunque aún no han impuesto la prohibición, sí la están valorando. Entre ellas, la Comunidad de Madrid cuyo consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha afirmado que tomará la medida "sin ningún género de dudas". De hecho, Escudero ha dicho que la Comunidad no lo había implantado todavía porque pensó que se trataba de una competencia del Gobierno central. Cantabria y Asturias, por su parte, han abierto la posibilidad de sumarse también. Andalucía, por su parte, tiene previsto valorarlo este jueves y ha encargado un estudio a sus expertos del Plan Andaluz Antitabaco para comprobar la evidencia científica sobre si fumar aumenta el riesgo de contagio por coronavirus.

Los comités científicos de Castilla-La Mancha y Castillo y León también están estudiándola. El Gobierno vasco ha dicho que está "a favor" de restringir que se fume en espacios donde no se puede garantizar la distancia y están poco aireados. Navarra también estudia implantarla así como los técnicos de la Comunidad Valenciana. La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha señalado que "no se descarta prohibir fumar en la calle" cuando no se puedan respetar las distancias de seguridad.