Los niños querrían tener de jefes a Messi, Katy Perry y a Fernando Simón

Los niños y niñas en España tienen ya idea de a quién les gustaría tener como jefes cuando sean mayores: al futbolista del F.C. Barcelona Leo Messi y a la cantante estadounidense Katy Perry, pero también al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón. Así lo refleja la encuesta anual "Qué quieres ser de mayor" de Adecco, que analiza en qué quieren trabajar los niños y niñas en España cuando sean adultos y también sus percepciones sobre el mundo laboral.



Con un total de 1.800 menores encuestados, los datos reflejan que Messi sería el jefe favorito para los chicos (16,5 %), que en un 11,7% opta por no tener superiores, seguido en tercer lugar de un 9,9% que escoge a Fernando Simón, opción por la que se inclina el 8,3% de las chicas, siendo ésta la segunda respuesta más numerosa, solo por detrás de la cantante Katy Perry (10,2%). El epidemiólogo no había aparecido hasta este año en ninguna de las encuestas, en la que Rosalía es el tercer nombre más repetido por las chicas (8,2%).



Los niños y niñas en España sueñan con ser médicos (22,1%, ellos y 22,2 %, ellas) y continúan en los puestos principales la profesión de futbolista (24,5% de los chicos), la de profesora (20,4% de las chicas), la de enfermera (6,8 % de las chicas) o la de youtuber (6,3% de los chicos). Por primera vez, el periodismo aparece entre las profesiones más comentadas por los chicos, con un 2,9 % que querría dedicarse a ello.



A la pregunta de qué debería hacer el Gobierno para no volver a la situación que vivió el país en marzo por la pandemia del coronavirus, la medida más repetida es realizar más pruebas de detección (18,7%), seguida de apostar por el uso de mascarillas (16,1%), de mejorar las condiciones laborales de los sanitarios y confiar en los expertos (10,5 %), entre las soluciones más nombradas.



De hecho, los médicos son los profesionales más valorados durante la pandemia por los chicos (49,7%), seguidos de las fuerzas de seguridad del Estado (12,9%), de los trabajadores en el sector alimentario/distribución (9%) y de los profesores (6%). Las chicas también sitúan a los médicos como los más valorados (51% de los votos), seguidos de profesores (17%) y los trabajadores del sector alimentario/distribución (8%).



Seis de cada diez encuestados aseguran haber estado muy contentos por que sus padres estuvieran, durante el estado de alarma, siempre en casa, pero un 49,7% dice que han sido sus madres las que más les han ayudado con sus tareas, el 18,2% que sus padres y el 32,1% asegura que ambos por igual. El 52,3% de los niños y niñas prefiere volver al colegio antes que quedarse en casa el curso que viene, mientras que el 12% se muestra indeciso.