La volatilidad continúa disparada y compromete las subidas de las Bolsas

Los pioneros en la investigación de la volatilidad son los profesores Menachem Brenner y Dan Galai, creadores del primer índice de volatilidad en 1986. Este exitoso trabajo fue publicado con el nombre de News Financial Instruments for Hedging Changes in Volatility. Brenner y Galai habían planeado llamar al índice de volatilidad Index Sigma porque el símbolo sigma designa a la volatilidad en las matemáticas financieras.

No fue hasta 1992 que la Chicago Board of Options Exchange comenzó su propia investigación sobre la volatilidad y la creación de un índice basado en ella. Su objetivo como bolsa de valores era crear un índice basado en la volatilidad de las opciones que estuviera disponible para el VIX trading y no solo un indicador para analistas financieros. Así, el índice de volatilidad VIX fue creado en 1993 gracias al trabajo del profesor Whaley.