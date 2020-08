Ya puedes detectar 'fake news' a través de WhatsApp, ¿sabes cómo?

Desde que comenzó la pandemia y nos confinaron a todos a mediados de marzo, han sido muchas las noticias que han llegado a los medios hablando de la proliferación de fake news a través de los chats de las principales apps de mensajería y redes sociales. Y WhatsApp ha sido una de las que más se han significado, con algunas decisiones que han levantado mucha polvareda.

Y no tanto porque se decidiera a censurar contenidos, como a limitar la cantidad de veces que podíamos reenviar esos mensajes que, por la razón que fuera, se terminaban volviendo virales. El problema es que en ocasiones, eso que nos contaban esos enlaces, imágenes, vídeos o notas de audio que nos enviaban no eran parte de la realidad o, en caso de serlo, fuentes no verificables y por lo tanto informaciones sobre las que mantener cierta distancia.

Nueva herramienta de fact check

Como consecuencia de esa proliferación de informaciones en todos los sentidos, aparecieron las figuras de los fast checkers, empresas dedicadas exclusivamente a desmentir, o confirmar, informaciones que podrían ser tachadas de bulos o falsas. Ahora, WhatsApp prefiere que seamos nosotros los que realicemos ese proceso y ha estrenado, al fin, una opción que nos permite saber en muy poco tiempo si estamos ante una manipulación, una mentira o todo lo contrario.

Nuevo sistema de verificación de fuentes en WhatsApp.

Esta herramienta, de la que ya os hablamos hace algunos meses, es una lupa que nos permite buscar en internet cualquier enlace que nos llegue a nuestros chats, de tal forma que al tocarla sobre un enlace "altamente reenviado", WhatsApp nos preguntará "¿Te gustaría buscar esto en internet?". Si aceptamos, la app subirá el link a Google y nos responderá con una página llena de resultados.

Será allí cuando, al ver las principales fuentes que nos devuelve el buscador, decidamos si eso que nos han mandado es cierto o no. Es decir, si comprobáis que esa noticia aparece publicada en medios de reconocido prestigio, podréis darle carta de naturaleza y aceptarla como fiable, mientras que si no es así, no os equivocaríais demasiado al encasillarla dentro de esos sites diseñados para intoxicar y crear corrientes de opinión sobre hechos que, o no se han producido, o de hacerlo apenas quedan de ellos visos de realidad.

Sea como fuere, y con el panorama de redes sociales y contenidos que entran y salen a diario de nuestros teléfonos, empieza a ser recomendable poner por defecto la opción "desconfiar" de todo lo que nos manden otros contactos. Y es que no existe nada mejor que tener una lista de sites de información de confianza para tener, cuando menos, una percepción de la realidad lo más fiable posible y no depender tanto de la viralidad de lo que nos llega a través de WhatsApp.