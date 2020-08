Las recetas de BBVA para que las grandes empresas afronten el Covid-19

Vizmanos reconoce el excelente momento de forma de los fondos de capital riesgo para abordar operaciones, gracias a su altísima liquidez. “Estarán muy activo en cuanto se ajusten las valoraciones”, señala. Y vaticina operaciones tanto por el lado del equity como de la deuda. “Veo más negocio para los private equities que para los fondos oportunistas. No va a haber grandes empresas que caigan”, indica. Explica que las mayores necesidades han sido de liquidez y no tanto de capital. “Si algo se ha descubierto en esta crisis es la importancia de las relaciones a largo plazo. Las empresas lo valoran en sus bancos y no creo que se lancen a operaciones oportunistas”, apostilla.