Las pistas del capital riesgo para invertir tras la pandemia

Latham & Watkins es uno de los despachos de abogados que ha sido testigo directo del boom de las fusiones y adquisiciones en España en los últimos años. No en vano, ha trabajado en operaciones como la opa de Six sobre BME o la compra de Famosa por Giochi Preziosi. José Antonio Sánchez-Dafos, socio de Corporate de Latham & Watkins, espera que el fervor vuelva en los próximos meses, pese al parón provocado por el Covid-19. “Los fondos tienen que reactivarse lo antes posible para no perder ventaja competitiva ni tracción en el mercado. Así, es muy probable que los fondos de private equity sean uno de los grandes precursores de la actividad de M&A en nuestro mercado durante los siguientes meses”, indica. También apunta a que España mantiene su atractivo para el sector, fundamentalmente en las firmas que mejor han resistido el confinamiento. Señala igualmente que el mercado patrio puede verse beneficiado por haber sido de los primeros en entrar y en salir del parón.