Configura el iPhone para que te recuerde cuándo debes irte a dormir

iOS todavía está muy lejos de tener una suite de sueño competente, que nos pueda evaluar la calidad de nuestro descanso, pero en los últimos tiempos ha añadido algunas funciones dentro de la app de Reloj que resultan muy interesantes para, al menos, tener cierto control sobre las horas que nos pasamos metidos en la cama.

Se trata de una sección dentro de esa aplicación de Reloj que es la llamada "Sueño", que nos permite configurar una rutina de descanso para que, más tarde, el teléfono vaya aprendiendo de nosotros y marcándonos en qué momento nos tenemos que ir a dormir para respetar esas horas de relax que nos hemos marcado. Aunque como suele decirse, "del dicho al hecho...".

Para activar esta función lo primero que debéis hacer es ir a la aplicación de Reloj dentro del sistema operativo. Abajo, en el centro, veréis el icono de una cama que representa esa función de "Sueño". Si no la usáis habitualmente, os aparecerá como en la primera pantalla que tenéis más abajo, a la izquierda, con todos sus elementos desactivados y con una especie de efecto apagado. Pulsamos en la flecha que marca a la derecha, al lado de las palabras "Desactivado".

¿A qué hora te vas a acostar?

En la siguiente pantalla tendremos que activar la "Función sueño" tirando del switch que tenéis arriba a la derecha. Una vez hecho se encenderán todos los elementos de la pantalla, por lo que toca marcar el momento en el que nos vamos a ir a la cama y cuándo queremos despertarnos. Decir que al usar esta función, no hará falta marcar alarmas en la sección que tiene específicamente para estos avisos la app de Reloj.

Configura tu iPhone para marcar las horas de sueño.

Con el inicio y el final del sueño definidos, toca escoger los días de la semana en los que estará activo. Lo normal es que lo hagáis de lunes a viernes, o los fines de semana, eso queda a vuestra elección. Con todo lo anterior completado, no tendréis que preocuparos por nada más, salvo de hacer caso al iPhone cuando os diga a la hora que habéis marcado que os vayáis a la cama. Si no lo hacéis no pasa nada, porque él sabrá cuándo estáis levantados y cuándo no, cosa que podréis comprobar en los registros que va haciendo día a día de cómo habéis dormido cada noche en la que está activa esta función. No os ofrece un informe con la calidad del descanso pero esperemos que iOS 14 consiga terminar con una carencia que tiene iOS desde hace muchos años.