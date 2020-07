Series y películas de estreno en Amazon Prime Video en agosto de 2020

Amazon Prime Video lleva ya algunos meses en los que no deja de añadir mucho y buen contenido, no solo de proyectos originales que van dando forma al servicio, sino un montón de adquisiciones de contenidos clásicos que harán las delicias de los que quieren a revivir grandes momentos de la televisión (o el cine). Es el caso, por ejemplo, de "24", una de las ficciones de referencia del comienzo de este fenómeno seriéfilo de hace más de una década, de cuando "Perdidos" nos mantenía en vilo con su humo negro, y que tiene a Kiefer Sutherland como protagonista absoluto. Ocho temporadas que tendréis disponibles ya esta misma semana, el mismo sábado por la mañana.

Ahí no acaban las novedades porque tendremos un nuevo "All or Nothing" solo que esta vez centrado en la temporada del Tottenham Hotspurt. Recordad que la primera season miró al interior del vestuario del Manchester City de Pep Guardiola, así que ahora tendremos la oportunidad de conocer cómo fue el desembarco del siempre polémico (y alter ego del catalán) José Mourinho.

¿Más? Pues sí. Tendremos "Pan y circo", un curioso proyecto exclusivo de Amazon, con Diego Luna al frente, que se recorrerá toda la geografía mexicana para hablar con artistas, creadores, cocineros e investigadores sobre los principales problemas que aquejan al mundo. Una serie donde los participantes compartirán mesa y mantel y aprovecharán para hablar de todo para solucionar los problemas que aquejan a las sociedades actuales.

Especial mención a uno de los estrenos de agosto en lo que a películas se refiere: "1917", una de las aspirantes a los premios Óscar de este año, obra de Sam Mendes, y una de las mejores producción bélicas que hemos visto en los últimos años, con una realización extraordinaria, rodada en un único (con truco) plano secuencia que hará las delicias de los más cinéfilos. Eso, tampoco nos podemos olvidar de la llegada de toda la franquicia de Rocky, así como la hispánica "Torrente", con sus cinco entregas a cuál más descerebrada.

Aquí tenéis todos los estrenos que llegarán a la plataforma en agosto de 2020:

Series

1 de agosto

Misfits (serie completa)

24 (serie completa)

3 de agosto

Bandish Bandits

7 de agosto

Pan y circo

14 de agosto

World's Toughest Race: Eco-Challenge Fiji

15 de agosto

Fear the Walking Dead (T5)

28 de agosto

Prime Rewind: Inside The Boys

Películas

1 de agosto

Rocky

Rocky II

Rocky III

Rocky IV

Rocky V

Rocky Balboa

Interstellar

4 de agosto

La Monja

5 de agosto

Arkansas

10 de agosto

1917

14 de agosto

Torrente, el brazo tonto de la ley

Torrente 2: Misión en Marbella

Torrente 3: El protector

Torrente 4: Lethal Crisis

Torrente 5: Operación Eurovegas

24 de agosto