Prime Video estrena las "view partys" de hasta 100 participantes

No es la primera vez que escuchamos estas opciones de visualización compartida en contenidos a través de plataformas en streaming porque Netflix, por ejemplo, es una de las que más ha trabajado en ese sentido. Ahora bien, las demás, para conseguir ver al mismo tiempo un capítulo o una serie, tenemos que recurrir a herramientas de terceros que no dejan de ser menos efectivas que las propias.

Además, con el confinamiento por culpa del coronavirus, han sido muchos los usuarios que han buscado estas soluciones para disfrutar en compañía de sus maratones de series, por lo que se entiende que ahora Amazon haya comenzado a introducir en Prime Video la función "Watch Party". De momento solo para EE.UU., aunque con las miras puestas en llegar a otros países en el futuro.

Solo para contenidos seleccionados

Esta función de "Watch Party" se ha materializado a través de un nuevo botón que nos aparecerá dentro de algunos contenidos de la plataforma, justo al lado del "tráiler" y de las "listas de reproducción", tal y como podéis ver en la captura que tenéis justo debajo. Será pulsando ahí donde podremos unirnos a otros 99 participantes para hacer una especie de rave online que disfrutar de manera conjunta.

Esta nueva función será exclusiva de los clientes Prime de la plataforma y, para que funcione, uno de los participantes hará las veces de anfitrión. Él será el que lance el contenido en el momento convenido para que el resto lo puedan ver de forma sincronizada. Al mismo tiempo. Ese rol de la persona que controla esa "Watch Party" pasa, no solo por iniciar la fiesta, sino también pausarla o detenerla definitivamente.

Nueva opción de

Pero la gracia de esta función no es solo ver de forma sincronizada el mismo contenido a la vez, con hasta 100 participantes, sino compartir con ellos lo que estamos experimentando. De ahí que sea posible escribir en el chat incorporado a la reproducción, con texto o emojis, si queremos condensar una sensación, un sentimiento o una respuesta a algo que estamos viendo en la pantalla.

De primeras, este contenido no estará disponible para todo el catálogo de Prime Video y se concentrará en algunas de las producciones propias de la plataforma así como otras de terceros que han demostrado su poder de convocatoria. Según Amazon, de inicio serán "miles" las disponibles, entre las que se encuentran "Fleabag", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Tom Clancy's Jack Ryan", "HANNA", "Mindy Kaling's Late Night", "Donald Glover's Guava Island", "Troop Zero", "The Big Sick", "The Boys", "Homecoming", "My Spy", etc..