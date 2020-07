BME cancela el dividendo previsto para septiembre tras pasar al control de Six

El consejo de administración de Bolsas y Mercados Españoles (BME), que celebra el jueves una junta extraordinaria tras la que se nombrará un nuevo presidente y en la que se ratificarán los nuevos consejeros, ha cancelado la distribución del primer dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2020, previsto para el próximo 11 de septiembre.

Ante la actual situación económica derivada de la crisis sanitaria del Covid-19 y con la finalidad de fortalecer sus reservas voluntarias, BME ha decidido modificar su propuesta. Esto ocurre después de que Six se haya con el control de la firma española, al hacerse con el 93% del operador. Los accionistas que se han quedado pueden vender al precio de la opa, 32,98 euros por acción, hasta el próximo 5 de septiembre. En el caso de que Six alcance antes de esa fecha el 95% del capital, la excluirá de Bolsa utilizando su derecho de el squeeze out, que permite que el comprador obligue a los accionistas que se han quedado a que le vendan sus títulos. Se pondrá fin a la trayectoria en el mercado del BME 15 años después de su OPV, en julio de 2005.

El operador de los mercados informó a finales de 2019 sobre el calendario de reparto de los beneficios con cargo a 2020, en el que constaba un primer dividendo a recibir por parte de los inversores justo después de verano y, un segundo, el 30 de diciembre.

BME ha indicado que analizará y valorará "con mayor profundidad" el posible impacto en la sociedad de la actual situación para el ejercicio completo, con independencia de la adopción de esta medida. Six ya avisó de que la espléndida política de dividendos de BME, con un pay out de más del 90%, bajará hasta acercarse al 60% del grupo helvético.

El desembarco de Six en BME, después de hacerse con el 93% de las acciones del grupo español, casi se completó el 22 de junio. Se hicieron todos los grandes cambios apenas tres semanas de que concluyera el periodo de aceptación de la opa, el pasado 5 de junio.

Los seis miembros del máximo órgano de administración del gestor de los mercados patrios serán Jos Dijsselhof, CEO de Six, Daniel Schmucki, director financiero de la firma suiza, Marion Leslie, también directiva del nuevo propietario de BME, Belén Romana, que será consejera independiente, Javier Hernani, que se mantendrá como CEO de la empresa española, y David Jiménez-Blanco, que se mantiene como consejero independiente. Falta por decidir quién será el presidente, o presidenta.