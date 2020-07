Exceltur calcula que las cuarentenas amenazan 8.700 millones en ingresos del turismo

La cuarentena decretada por el Gobierno británico para quienes vuelvan de España, junto con las dictadas por Países Bajos y Noruega además de la recomendación francesa de no viajar a Aragón y Cataluña ponen en peligro ingresos del turismo extranjero para España. Según Exceltur están en juego 8.700 millones de euros entre agosto y septiembre si no se levantan las restricciones. El Gobierno de España negocia con Londres corredores aéreos para algunas regiones, como Baleares y Canarias, aunque el embajador británico ha asegurado que la medida está en vigor para todos los que regresen de cualquier punto de España.

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, ha criticado que el Gobierno británico no advirtiera antes a España sobre la decisión, que ha sido contestada también por empresarios del sector de aquel país, como easyJet y Jet2 que, con su decisión de mantener las operaciones con España, han lanzado un "claro desafío" a su gobierno reflejo de su "discrepancia absoluta" con la medida. También considera que la Unión Europea ha sido incapaz de coordinar un plan de acciones "unánime, uniforme y aceptable" y a todo ello se suma la "falta de civismo" de los ciudadanos.

Estas cuarentenas, ha declarado a Efe, "pueden llegar a ser la puntilla a una temporada agónica". Con las cifras de 2019, en los meses de agosto y septiembre, los ingresos procedentes de turistas británicos sumaron 4.572 millones de euros; los franceses, 2.300 millones; holandeses, 935 millones; belgas, 612 millones, y noruegos, 283 millones. "Eso es lo que está en juego", dice Zoreda, para quien la noticia es "devastadora, no puede ser más dramática", especialmente para Baleares, la Costa Blanca (especialmente Benidorm), la Costa del Sol y Canarias.

Reino Unido niega posibles corredores aéreos

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que el Gobierno establecerá un diálogo con las comunidades que piden corredores aéreos turísticos seguros para ver cuál es su propuesta y trasladarla al Gobierno británico, siempre basada en datos y en la situación epidemiológica.

La ministra ha comparecido en Ibiza, junto a la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, y ha recordado que el Reino Unido "no recomienda viajar a la península, no así a las islas", aunque la cuarentena se ha extendido a todos los territorios. Por ello, ha explicado que las conversaciones que se mantienen con las autoridades británicas se centran en quitar la cuarentena en Baleares y Canarias, "si es hoy, mejor que mañana", ha dicho.

Otros ministros se han pronunciado esta mañana al respecto. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sostenido que España es un país que está controlando "con seriedad" los brotes de coronavirus que surgen y no cuenta por tanto con mayor riesgo que otros países de su entorno. "No se puede dar la imagen de que España es un país que no controla", ha defendido. Robles ha sido tajante al afirmar que "con todos los respetos a todos los países y las decisiones que tomen", España está "haciendo lo que tiene que hacer" en materia sanitaria y ha defendido la gestión de las comunidades autónomas.

Sin embargo, el embajador de Reino Unido en España ha enfriado la posibilidad de crear corredores aéreos con algunos territorios españoles. Hugh Elliot, ha asegurado esta mañana que "hoy por hoy" la cuarentena de 14 días que su Gobierno ha decretado para los viajeros procedentes de España afecta a todo el territorio nacional, de manera que no habrá ni corredores ni excepciones con las Islas Canarias y Baleares.

En el caso de Andalucía (exceptuando la Costa del Sol, muy dependiente del turismo británico) el impacto será algo menor, porque el 55 % de la demanda en esta comunidad procede de los propios andaluces y están teniendo ocupaciones "razonables" (entre el 50 y el 60 %), en las costas de Cádiz y Huelva aunque "con descuentos muy considerables".

Londres reconoce que Baleares y Canarias tienen menos casos

El Gobierno del Reino Unido reconoció hoy que la incidencia del coronavirus es menor en las islas Canarias y Baleares que en el resto de España, pero advirtió de que "los casos están aumentado muy rápidamente" en "otros lugares".

La secretaria de Estado de Sanidad, Helen Whately, HIZO estas declaraciones cuando ambos Gobiernos siguen negociando la posibilidad de establecer corredores turísticos seguros con las islas, después de que Londres activara el domingo la cuarentena obligatoria de dos semanas a los viajeros que hayan permanecido en suelo español.