La banca da más margen a El Corte Inglés para cumplir los ratios de deuda por el Covid

El Corte Inglés recibe un nuevo espaldarazo de la banca para sortear los efectos que la crisis del coronavirus tiene en su negocio. El grupo de distribución presidido por Marta Álvarez ha llegado a un acuerdo con sus entidades financieras de referencia para retrasar la aplicación de los ratios de endeudamiento a los que se comprometió en la refinanciación que firmó en febrero, de 2.000 millones de euros, según confirman a CincoDías fuentes financieras.

El motivo no es otro que la pandemia, que se dejará sentir en los resultados del ejercicio 2020 y que también motivó que la compañía incurriera en un endeudamiento adicional con un crédito de 1.341 millones. De esa cifra, 960 millones se reclasificaron a crédito con aval ICO y su vencimiento es de cinco años, mientras que los restantes 381 vencen el año que viene.

Como es habitual en acuerdos como el firmado en febrero, la refinanciación está sujeta al cumplimiento por parte de la empresa de un ratio de deuda sobre ebitda fijado por los bancos, que permite a estos comprobar que los compromisos de reducción del pasivo se cumplen. En este caso, El Corte Inglés debía cumplir con el ratio de deuda financiera sobre ebitda el 31 de julio del año próximo, como desvela su informe financiero publicado este domingo.

Un plazo que ahora se ha ampliado para que la empresa pueda tener margen de recuperación, al menos hasta 2022, según las fuentes consultadas.

Con ello se da más tiempo para que El Corte Inglés supere esa prueba sin ningún problema, ya que los efectos de la pandemia a corto plazo van a ser importantes.

Cumplimiento

En su último análisis, datado el 17 de este mes, la agencia de calificación Standard & Poor’s hablaba de una expectativa de “desplome” del beneficio y del flujo de caja de El Corte Inglés en el ejercicio ahora en curso, así como una caída del 30% de los ingresos y del 80% del ebitda. Esto, junto al mayor endeudamiento, ponía presión sobre el ratio. S&P estimaba que la deuda superará las 10 veces el ebitda a cierre de este ejercicio, por las 2,4 con las que cerró 2019. La agencia sostenía, eso sí, que “El Corte Inglés está bien posicionada para tener una recuperación sólida en el ejercicio 2021”.

Hay una posibilidad para que El Corte Inglés no tenga que pasar por el examen de los bancos, aunque improbable. El acuerdo de refinanciación de 2.000 millones firmado en febrero contempla que la compañía no deba someterse al cumplimiento de ratio alguno en caso de que durante este año alcanzara el grado de inversión por parte de las agencias de rating. Así lo desvela la empresa en su memoria financiera de 2019. En ella dice que “tal y como viene estipulado en el nuevo contrato de financiación sindicada, el grupo no está obligado al cumplimiento de unos ratios financieros calculados sobre la base de los estados financieros consolidados, en el caso de obtener la calificación de grado de inversión”.

Este es uno de los grandes objetivos que la empresa, pese a la pandemia, sigue persiguiendo, después de acelerar en los últimos dos años sus desinversiones en busca de una reducción de la deuda. Pero es improbable que lo consiga en el futuro más próximo. Todas las agencias de calificación que siguen a la empresa sí le han mantenido su nota corporativa actual, algo que se interpreta como un signo de confianza a la gestión que el grupo está haciendo durante la crisis.

Su rating corporativo está ahora un escalón por debajo del grado de ese inversión en los casos de Standard & Poor’s y Fitch, ambas en BB+. La primera si califica como tal la emisión de bonos de 690 millones.

Sin embargo, en esos dos casos y en Moody’s la perspectiva es negativa ante el mencionado deterioro del negocio durante este año y de los índices de rentabilidad y deuda, claves para una hipotética mejora.