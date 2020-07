Bank of America entra nuevamente en Liberbank con una participación del 6,37%

Bank of America ha irrumpido en el capital de Liberbank con una participación del 6,37% del capital del banco, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la firma controla un 6,299% a través de acciones y un 0,078% mediante instrumentos financieros. En total, son 193,91 millones de títulos que, al precio actual del mercado (el viernes las acciones de Liberbank cerraron a 0,16 euros), tienen un valor de unos 31 millones de euros.

Bank of America entró por primera vez en el accionariado de Liberbank en mayo de 2019 con una participación del 7,78%, colocándose como tercer accionista significativo en un momento en el que Liberbank y Unicaja estaban en conversaciones para una posible fusión por absorción que finalmente no llegó a ejecutarse. Además, Abanca había contratado entonces coo asesor a Bank of America para estudiar también una operación corporativa con Liberbank.

Se daba entonces la circunstancia de que Bank of America había asesorado a Abanca en la preparación de una Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) sobre Liberbank que no se materializó, lo que despertó el interés de la CNMV por la participación que el banco de inversión había aflorado en Liberbank.

Bank of America tuvo que aclarar entonces que dicha participación se correspondía en realidad a su cartera de negociación, reduciendo de nuevo su posición en la entidad de origen asturiano a 0. Este lunes ha notificado al supervisor de los mercados una nueva participación del 6,37%.