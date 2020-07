Messenger Rooms ahora te deja crear directos de hasta 50 participantes

En los últimos meses Facebook le ha dado un empujón a eso de las videollamadas y, para hacer la competencia a Google, Microsoft, Apple y, por supuesto, Zoom, ha decidido darle un protagonismo a las Rooms de Messenger desbordante. Tanto, que se ha convertido en la piedra angular de su estrategia en este apartado tanto con WhatsApp como con Instagram y, por supuesto, dentro de la propia red social.

Rooms es el lugar donde podemos crear chats de vídeo para un máximo de 50 participantes aunque el paso dado ayer por los de Mark Zuckerberg es de los que hacen época, porque han decidido que cualquier reunión que estemos celebrando, si tenemos privilegios de anfitrión, podemos convertirla en un evento público al que podrían asistir todos aquellos que pasen por los directos de Facebook.

Del privado al directo en un clic

Esos Facebook Live se han popularizado en los últimos tiempos, con aumentos en su consumo de más del 50%, por lo que este paso dado alrededor de Rooms es realmente interesante porque nos permite convertir un evento privado en otro público con apenas un clic. Algo que desde la red social anuncian que es perfecto para aquellos usuarios que tengan un "club de lectura con amigos, entreviste a un panel de expertos, enseñe una clase de gimnasia o transmita con sus amigos por diversión".

Rooms de Messenger en directo.

Con esta herramienta tendremos en nuestra mano una manera rápida de invitar a nuevos usuarios que, aunque no puedan participar dentro de la charla que estamos manteniendo, sí que serán capaces de dejarnos sus impresiones en tiempo real a través del chat, para que desde la retransmisión tomen nota y den cabida a todos esos fans que están disfrutando con nosotros de cada sesión.

Una de las características de estas Rooms de Facebook es que no hace falta cuenta en la red social para participar, por lo que simplemente con un enlace podrán unirse. Esto abre todo un catálogo de nuevas interacciones a muchísimos más usuarios que no solo podrán formar parte del directo dentro de la videollamada. Eso sí, el control correrá a cargo del anfitrión, que será el que elija en todo momento cuándo están en directo y cuándo no, agregando o eliminando a todos aquellos que considere oportuno.

Esta característica se ha liberado hace escasas horas y por el momento parece que solo llegará, en esta primera ronda, a los usuarios de EE.UU., con una promesa expresa desde la compañía de que irá aterrizandode forma escalonada en todos los países donde las Rooms de Messenger están presente. Y España es uno de esos lugares.