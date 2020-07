Facebook también se une a la moda y eliminará los "me gusta" de todas sus páginas

Os lo hemos comentado en otras ocasiones que las empresas tecnológicas buscan, cada vez más, evitar que los usuarios se queden enganchados al número de reacciones que generan sus publicaciones en redes sociales, para evitar la angustia que provoca en muchos de ellos esa necesidad de estar pendientes y que desemboca en sufrir todo tipo de problemas y situaciones de estrés.

Todas esas medidas que buscan eliminar el like de nuestras vidas, y que nos mantengamos pegados a la pantalla del smartphone el menor tiempo posible, tienen el nombre de "bienestar digital" y aunque Facebook parece que ha reaccionado de las últimas, ahora es cuando se ha decidido a actuar ante la tiranía de los "me gusta", al menos en una parte de los contenidos que almacena en la red social.

Parecidos con Twitter e Instagram

El caso es que muy pronto Facebook va a añadir una serie de cambios que van a convertir sus páginas en un punto de encuentro enfocado a comunicarnos con organizaciones, negocios, empresas, etc, y conocer de primera mano otros perfiles o amigos que también comparten esos mismos intereses. Tal y como podéis ver en la comparativa de pantallas que tenéis justo debajo, donde a la izquierda tenemos cómo se ve la app ahora mismo, y a la derecha cómo evolucionará, es posible percibir esos sutiles cambios que van a acercar el diseño de la red social a lo que estamos acostumbrados a ver, tanto en Instagram como en Twitter. La primera gran modificación que se percibe, además de la estructura, es la eliminación de los botones de "me gusta" o el número que ha conseguido de estos likes.

Páginas actuales de Facebook (i) versus las que se actualizarán pronto (d).

Eso se debe, según informan algunos medios, porque el sistema no era fiable del todo ya que a esas páginas podíamos regalarles un "me gusta" y luego dejar de seguirlas sin que ese voto positivo se eliminara, por lo que en lo que a métricas se refiere no era un indicativo de la popularidad o relevancia de esa Page. Es más, en algunos momentos, esos dos conceptos podían considerarse como prácticamente idénticos y reiterativos porque si nos gusta una página, ¿existe la posibilidad de no seguirla? Por esa razón, solo tendremos a la vista el número de esos followers, nada más.

Recordad que estás páginas (Pages) son las que crean empresas o usuarios con fines colaborativos, de negocios, de asociacionismo, o para vincular a una serie de personas alrededor de un hobby, una causa o cualquier otro tema que los una, por lo que no estamos hablando de los perfiles en sí que, con sus nombres y apellidos reales, hacen vida digital dentro de la plataforma a diario.