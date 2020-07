Kronos Homes, el ladrillo soporta el parón

El estado de alarma decretado por el Gobierno el 14 de marzo para luchar contra el coronavirus paró el ladrillo. Fueron ocho días de abril en los que la construcción, uno de los sectores más potentes, tuvo que paralizar totalmente su actividad. Como tantas empresas, inmobiliarias y constructoras mandaron a sus trabajadores a teletrabajar, en los casos que fue posible.

A Kronos Homes no le pilló por sorpresa. “Nuestra compañía apuesta por la transformación digital y desde el primer momento nuestros empleados estuvieron teletrabajando. Además, creamos un canal de chat en nuestra web para mantener una comunicación directa con los clientes de cada uno de los proyectos. El chat incorpora la función de videollamada y permite compartir documentos, posibilitando una atención más cercana y personalizada”, explican desde esta joven empresa, fundada en 2014 y especializada en el desarrollo de residencial.

Todos los proyectos que la compañía tiene en construcción “se han mantenido en marcha, siguiendo un estricto cumplimiento de las normativas del Ministerio de Sanidad, salvo los días que se tuvo que suspender la actividad de construcción”.

“De los once proyectos que están en desarrollo ahora mismo, cuatro han empezado las obras este año, demostrando el compromiso de Kronos Homes de continuar con su actividad y de cumplir con los compromisos adquiridos con los clientes”, precisan desde la firma. Estos son Ikon en Valencia, The Kube en Tarragona, Tribeka en Córdoba y The Collection en Madrid.

El estado de alarma apenas ha retrasado los planes de entrega y Kronos Homes entregará cuatro proyectos residenciales en Estepona, Fuengirola, Badalona y Sotogrande este año que equivalen a 440 viviendas.

Entre ladrillo y ladrillo, Kronos Homes también se dio tiempo para la solidaridad. La empresa “puso en marcha un plan de donaciones de 100.000 euros con el objetivo de ayudar frente a la emergencia social provocada por el Covid-19. Este plan se une a medidas adoptadas previamente, centrando su actuación ante la crisis sanitaria en tres ejes: sociedad, empleados y clientes”, indican.

Recientemente, la inmobiliaria ha lanzado una campaña de agradecimiento a sanitarios “mediante vallas de publicidad repartidas por las localidades en las que Kronos Homes está presente con el mensaje Thanks Heroes, para poner de relieve la importancia de la labor de los sanitarios”.

En la reapertura de oficinas de venta, y siguiendo los protocolos de seguridad, Kronos Homes ha instalado, entre otras medidas, pantallas de protección en las mesas de atención, vinilos personalizados para delimitar la distancia social, dispensadores de gel y la atención con cita previa o de forma virtual.