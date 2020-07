Cómo saber si tu PC con Windows 10 es compatible con redes wifi 5GHz

De un tiempo a esta parte han ido proliferando las redes wifi llamadas 5GHz que solemos identificar porque nuestros routers las llaman igual que las normales (2,4GHz), solo que añadiendo al final esa coletilla de "5G", que podríamos confundir con las nuevas redes de conectividad móvil que se están abriendo paso en este accidentado 2020.

Simplificando mucho, las redes wifi 5 son aquellas capaces de alcanzar velocidades de hasta 867 Mbps mientras que las de 2,4 apenas se quedan en 400. Existe un estándar superior, que todavía está en fase de expansión, que es el llamado wifi 6, que es capaz de conectarse a esas mismas redes 5G y alcanzar velocidades de hasta 2.402 Mbps. Es decir, que si tenemos un PC con una tarjeta inalámbrica capaz de funcionar con los estándares 5 y 6, podremos mejorar sustancialmente la velocidad de transferencia con el router.

¿Es mi PC compatible con redes 5G?

La mejor manera de verificar que podemos aprovechar esas velocidades de carga y descarga con nuestro ordenador con tarjeta inalámbrica es acudir a las propiedades del sistema, de tal forma que podamos conocer exactamente el modelo que tenemos instalado. Hay ocasiones en las que el propio fabricante identifica su hardware con evidencias que nos señalan qué tipo de wifi tenemos en el PC, pero en otras lo mejor será apuntar ese modelo y buscar en internet sus características.

Entrar a las propiedades de nuestro ordenador.

Para encontrar esa información, la forma más rápida de hacerlo es pulsar el botón derecho del ratón sobre el icono de "Este equipo" en el escritorio y seleccionar "Propiedades" para que aparezca la información que resume las principales características de nuestro ordenador. En la columna de la izquierda veréis la opción de "Administrador de dispositivos". Pulsad ahí.

Verificar el hardware de nuestra tarjeta wifi.

Ahora aparecerá otra pantalla en la que tienen que verse todos los distintos tipos de componentes que tenéis instalados en vuestro ordenador: desde la pantalla a la tarjeta gráfica, el procesador, el almacenamiento y, por supuesto, los llamados "Adaptadores de red". Al desplegar esa sección, veréis todos los componentes de las conexiones disponibles, desde las inalámbricas hasta las cableadas a través de un conector Ethernet.

En nuestro caso veréis que aparece bien claro la información del tipo de componente que tenemos instalado en el PC para conectarse a redes wifi. Además no escatima en datos y no solo nos indica el fabricante y el modelo, sino que es compatible con wifi 6, por lo que queda demostrado que podremos acceder a redes 5G con esas velocidades de hasta 2.402 Mbps de velocidad. Lo que no está nada mal.