Unos 2.000 trabajadores de Nissan se manifiestan ante el Congreso

Unos 2.000 trabajadores de Nissan, según estimaciones de Unión Sindical Obrera (USO), han marchado este miércoles desde la glorieta de Carlos V de Madrid hasta el Congreso de los Diputados para pedir "implicación política" en el futuro industrial de las plantas que el fabricante japonés cerrará en Barcelona en diciembre.

A gritos de 'Nissan no se cierra' y 'Futuro para Nissan ya' y encabezados por una pancarta que rezaba 'Nissan basta ya de mentiras. Exigimos un futuro real', los empleados de la compañía nipona han pedido al Gobierno y a los diferentes grupos parlamentarios que se movilicen para garantizar los puestos de trabajo directos de más de 2.500 personas y de unas 25.000 personas de forma indirecta.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que ha participado en la manifestación, ha exigido a Nissan que retire el ERE y negocie otra salida. "La solución no es el cierre. Se debe aplazar el proceso para seguir negociando, que Nissan se lo piense mejor y encontrar otras salidas", ha señalado.

Así, ha reclamado a la empresa que "pare el reloj" y que entre en un proceso de negociación "de verdad, sin chantaje e intentando encontrar soluciones". "De momento no nos han convencido, porque no hay razones objetivas para que la fábrica de Nissan desaparezca de la Zona Franca", ha criticado.

"El suelo donde está Nissan en la Zona Franca es el suelo industrial más apetitoso de Cataluña. Cualquier solución no nos vale. Queremos que venga un producto que sea compatible con los trabajadores que van a perder sus empleos, que sea industrial y que genere empleo suficiente", ha reivindicado Álvarez.

En su opinión, el cierre de Nissan es consecuencia de la reforma laboral del 2012 aprobada por el PP. Así, ha pedido su derogación y que se acabe así con este tipo de prácticas empresariales.

Asimismo, ha solicitado al Gobierno y a la Generalitat que trabajen para salvar el sector de la automoción, ya que no es un tema nuevo. "No podemos estar esperando a que pasen los días, porque si no, tendremos una solución más dramática que la de exigir ahora a la empresa que retire el ERE", ha aseverado.

La dirección de Nissan Motor Ibérica explicó este martes a los representantes de los trabajadores el informe que incluye la justificación técnica del cierre de las plantas de la multinacional en Barcelona, mientras que los sindicatos volvieron a pedir que se retire el ERE para despedir a 2.525 trabajadores.

Según la empresa, los técnicos que han elaborado el informe expusieron, en la segunda reunión de mediación convocada por la Generalitat, que la situación financiera de pérdidas en la que se encuentra Nissan a nivel global ha llevado a la compañía a optar por medidas de optimización, entre las cuales se encuentra el cierre de instalaciones para volver a la rentabilidad.

El informe concluye que debido a la situación en que se encuentra la planta de la Zona Franca, por debajo del 20% de su capacidad de producción, y al descenso de la demanda de los modelos que se fabrican en ella, "no hay una solución viable para la instalación barcelonesa", por lo que resulta conveniente su cierre.

La próxima reunión para intentar encontrar una solución al conflicto de Nissan en Barcelona será el próximo martes.