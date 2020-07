¿Sabes cómo instalar cualquier pack de 'stickers' en WhatsApp?

Seguro que os acordáis de aquella app de mensajería, japonesa para más señas, que estuvo de moda durante algún tiempo. Se llamaba Line, y contaba con un reclamo que WhatsApp en aquel momento ni imaginaba tener: se trataba de los stickers, o pegatinas, que nos permitían llenar la pantalla entera con la imagen de un enorme oso amoroso... o cualquier otra cosa parecida.

Desde entonces, han sido muchas las apps que han sucumbido a su poder y WhatsApp, además, lo ha hecho a través de una especie de tienda donde podemos ir descargando distintos packs. El problema es que si preguntamos ahora dónde están y cómo bajarlos, una buena cantidad de usuarios vamos a decir aquello de "ah, ¿pero se puede?".

Vamos a instalar las pegatinas

El caso es que ya sean animados o no, los stickers se concentran todos en una especie de tienda oficial donde podemos descargar los que más nos gusten. Por lo que a nos los bajamos todos o no nos bajamos ninguno. De ahí que debáis tenerlo en cuenta a la hora de no colapsar la parte dedicada a estos contenidos en el teclado de WhatsApp.

Instalar stickers de WhatsApp.

Para ir a esa especie de tienda oficial, debéis pulsar en el icono de las pegatinas que tenéis en la misma caja donde escribís en la app. Una vez allí veréis las colecciones que tenéis instaladas y, a la derecha, un "+" dentro de un círculo. Tocad allí para ir a la tienda. En ese momento veréis todos los packs disponibles con un indicador de descarga que, al tocar, iniciará la bajada a nuestro terminal de todos los stickers.

Como podéis comprobar por las pantallas, cuando un paquete de estas pegatinas ya está en nuestro teléfono descargado, aparece un check que lo indica. Y la verdad es que, como no son muchos, tampoco os costará demasiado tiempo bajarlos todos para quitaros de la cabeza eso de volver de vez en cuando a ver qué es lo que teníais disponible para descargar.

Existe otro modo de bajar packs de stickers que es a través de una pegatina que recibáis en un chat. Cuando eso ocurra, podréis dejar el dedo sobre él para que aparezca el menú secundario y una vez allí, decirle que lo descargue. Junto a él, instalaremos el resto de elementos que forman parte de ese paquete. Es más rápido aunque dependéis de que os llegue a vuestro dispositivo por lo que casi mejor ir a la tienda oficial.