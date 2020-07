Coinversión, una opción en la que entidad y clientes comparten objetivos de crecimiento y rentabilidad

El modelo de coinversión de Banca March responde fielmente al modelo de negocio que esta entidad casi centenaria viene desarrollando, basado en la alineación de intereses entre accionistas y clientes para lograr un crecimiento conjunto. Los profesionales de la entidad, especializados en cada sector de actividad, analizan opciones e identifican oportunidades, que Banca March materializa con inversión de su propio capital y con el de aquellos clientes que se sumen al proyecto compartido.

Esta propuesta diferencial se basa, principalmente, en dos instrumentos: las SICAV institucionales y las inversiones ilíquidas en economía real.

A través de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), Banca March adapta su oferta de coinversión en activos tradicionales cotizados a todos los perfiles. Para ello, cuenta con tres SICAV institucionales que gestiona March A.M. (Torrenova de Inversiones, Cartera Bellver y Lluc Valores), cada una de ellas con unos objetivos adaptados a los perfiles de inversión conservador, moderado o decidido, respectivamente.

Estas SICAV tienen diversificación global, exposición a activos de renta variable y renta fija con repartos que varían según el perfil y objetivos, y una gestión activa en continuo seguimiento de variables como el entorno económico mundial, tipos de interés o valoraciones de activos en los mercados. Cualquiera de los clientes puede acceder de forma sencilla, con una única acción, a estas Sicav. Su participación, además de resultados, se traduce también en una representación activa de los accionistas en los comités de inversión.

La 'economía real', alternativa para diversificar

El horizonte temporal más amplio –8 años como plazo medio– y el alejamiento de los vaivenes diarios de los mercados, al tratarse en este caso de activos no cotizados, son características que hacen que la coinversión en ‘economía real’, aunque no exenta de riesgo, se convierta en una buena alternativa para diversificar. Se busca una prima de iliquidez en oportunidades no tan ligadas a la coyuntura económica de un momento determinado.

La coinversión en activos ilíquidos puede formalizarse a través del capital, como financiación o como un activo real, especialmente en infraestructuras y sector inmobiliario. Dado el carácter de inversión a largo plazo, la propiedad de Banca March, 100% familiar, asume un compromiso de permanencia. Del total de más de 2.000 millones de euros invertidos desde 2008 con esta modalidad, Banca March ha aportado el 53% del total de la inversión, mientras que más de 750 clientes han participado con el 47% restante. En este periodo, la desinversión por valor de 450 millones de euros ha conseguido un multiplicador medio de 2,30x.

Dos nuevos ELTIF para coinversión

La oferta de coinversión de Banca March ha crecido recientemente tras la aprobación por parte de los reguladores europeos de dos ELTIF (European Long-Term Investment Fund) exclusivos. Los Fondos Europeos de Inversión a Largo Plazo han sido creados a iniciativa de las autoridades europeas para proporcionar soluciones de financiación a largo plazo a la economía real. Otra de sus características es que permite el acceso a inversiones a largo plazo en activos no cotizados, incluso como private equity, tanto a inversores institucionales como privados de Europa.

El primero de estos ELTIF, de la mano de Tikehau Capital y Total, da lugar a un proyecto de coinversión por un importe mínimo de 50 millones de euros, en T2 ELTIF Energy Transition. Como su nombre indica, se participa en el capital e compañías europeas no cotizadas que operan en la cadena de valor de la transición energética.

El segundo ELTIF es Oquendo IV, y en este caso la coinversión se materializa en un fondo cuyo objetivo es financiar el crecimiento de compañías medianas españolas.