Endesa, Siemens Gamesa e Iberdrola, pioneras en el ‘compliance’ tributario

Tres empresas de la talla de Iberdrola, Siemens Gamesa y Endesa son las primeras en contar con la certificación de Aenor en la UNE 19602 de compliance tributario. La norma, que cumplió un año en febrero, pretende ayudar a las organizaciones a implantar políticas y procedimientos que minimicen el riesgo de incumplimiento fiscal. También servir de prueba ante la Agencia Tributaria (AEAT) y los tribunales de la ausencia de voluntad defraudatoria en caso de desencuentro. Un extremo, no obstante, que aún no ha sido puesto a prueba en ningún procedimiento, como explica Miguel Gutiérrez, socio de fiscal de Deloitte Legal (firma asesora de las tres en la obtención del certificado), que recuerda, en todo caso, que la AEAT "ve con buenos ojos" la UNE.

A efectos prácticos, por tanto, ¿para qué sirve el certificado en la UNE 19602? Desde el punto de vista interno, expone el letrado, las exigencias de la norma obligan a que las empresas "fijen reglas en todos los procesos relativos a la función fiscal" y, así, "los miembros de la organización sean conscientes de la importancia de respetarlas, porque sus decisiones pueden tener impacto".

Asimismo, desde la perspectiva externa, continúa Gutiérrez, la certificación es un mensaje al mercado y los stakeholders, "cada vez más exigentes con las medidas de gobernanza corporativa; desde el punto de vista reputacional es clave".

Cultura de cumplimiento

Begoña García-Rozado, directora global de fiscalidad de Iberdrola, comparte este análisis. "La certificación es una garantía interna y externa, puesto que refleja que un tercero ajeno a la empresa ha analizado nuestra función fiscal y considera que su organización, metodología, procedimientos y controles son adecuados", relata.

Reflexión que completa María Muñoz Viejo, responsable de asuntos fiscales de Endesa, para quien la UNE, además, previene el acontecimiento de riesgos fiscales, refuerza la concienciación interna y favorece la cultura de cumplimiento. "Y contribuye a la mejora de la imagen y reputación de la organización". La norma, agrega, es un mecanismo para que las cotizadas cumplan con las obligaciones en materia de gestión fiscal contenidas en la Ley de Sociedades de Capital y el Código de Buenas Prácticas Tributarias.

La certificación, en todo caso, "no es un fin en sí mismo", incide Jesús González Ruiz-Jarabo, responsable global de administración e impuestos de Siemens Gamesa, "sino un mecanismo para asegurar la calidad de los procesos y un funcionamiento adecuado dentro de las organizaciones".

Desde Aenor, la principal empresa de certificación, explican que la UNE 19602 aún está en su primera fase de implantación, por lo que es normal que solo haya todavía tres empresas que hayan recibido el sello. "Toma algún tiempo hasta que cogen ritmo", explican desde la organización. Facilitará su implantación, apunta Miguel Gutiérrez, el hecho de que sea "totalmente compatible"con la UNE 19601, de compliance penal, que sí tiene una extensión mayor. "Quienes tengan la norma de riesgos penales, tienen gran parte del trabajo hecho", subraya.

Valor ante Hacienda

A pesar de que no está claro qué valor tendrá para el fisco la certificación, todos los expertos fiscalistas creen que sí será un buen elemento de defensa. "Debería permitir acreditar la diligencia debida en nuestro ámbito de actuación, lo cual es de gran utilidad a la hora decidir si es o no procedente una determinada sanción", incide Muñoz Viejo. "Posiblemente la valoración no será directa, ni debería serlo", añade García-Rozado, que recuerda que desde la Administración se ha reiterado que el certificado no garantiza automáticamente la ausencia de sanciones, "pero sí creo que tendrá una influencia indirecta porque pone de manifiesto que la función fiscal trata de minimizar los riesgos". Reflexión que remata González Ruiz-Jarabo: "Si haces las cosas bien, la relación con la AEAT será buena y la litigiosidad debería tender a cero".

Gutiérrez, por su parte, cree que la UNE 19602 es un elemento más dentro de la transformación de la relación entre Hacienda y los contribuyentes. "El futuro es la cooperación. El certificado no solo acredita esa voluntad, sino que, además, rebajará las cargas burocráticas porque la Inspección, cuando tenga que decidir a quién revisa, probablemente se dirigirá contra quien no cuente con él", zanja el socio de Deloitte Legal.

Según describen los responsables fiscales de Endesa, Iberdrola y Siemens Gamesa, contar previamente con estructuras y procesos robustos, y con los mecanismos de la UNE 19601, ha facilitado su adaptación a la norma de compliance tributario. Sin embargo, sí señalan algunos aspectos que han resultado novedosos.

En el caso de Iberdrola, la UNE 19602 ha acelerado la digitalización de la función fiscal, lo cual, a su vez, ha valido para introducir más elementos de orden y control. El Siemens Gamesa, por su parte, aseveran que la norma ha permitido contrastar la calidad de los procesos puestos en marcha con anterioridad. Algo similar a lo sucedido en Endesa, en donde resaltan la aplicación de conceptos del compliance en el ámbito tributario, la creación de un comité de riesgos y la formación interna.

Conozca aquí la mejor herramienta para proteger su organización de los riesgos fiscales.