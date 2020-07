Pablo Isla: “Amancio Ortega es un orgullo para todos en Inditex”

El presidente de Inditex, Pablo Isla, señala en una entrevista que publica este domingo El País que las pérdidas que ha sufrido la compañía durante el primer trimestre no es algo que les preocupe excesivamente: "Es consecuencia inevitable de lo que ha pasado. Este trimestre, que para nosotros son los meses de febrero, marzo y abril, recoge con toda intensidad el momento en el que hemos tenido el 90% de las tiendas del mundo cerradas. Tiene una causa tan objetiva y ajena a nosotros que tampoco es algo a lo que demos mucha importancia ni que represente nada respecto de la evolución y el potencial de la compañía", señala.

En la entrevista, Isla se refiere al fundador y principal accionista de Inditex, Amancio Ortega, para decir que "para todos en Inditex es un orgullo y un privilegio contar con una persona como Amancio Ortega". "Inditex respira Amancio Ortega por todas partes: en su cultura, en valores como la humildad, el trabajo en equipo, al mismo tiempo la ambición, la autocrítica, el permanente esfuerzo por mejorar, el compromiso, la pasión, la autonomía en la decisión, el gestionar la empresa como si fuéramos un montón de emprendedores… Todo esto forma parte de esa cultura, como lo es la visión de medio y de largo plazo, por supuesto sin olvidar nunca el corto plazo", explica en la entrevista.

El presidente de Inditex asegura que, Inditex tiene ya abiertas en torno a un 90% de las tiendas. "De finales de abril a finales de junio hemos pasado de tener prácticamente un 90% de las tiendas cerradas a un 90% abiertas", dice. Y asegura que "el comportamiento de los clientes en las tiendas está siendo de absoluta normalidad. Entran a la tienda, se dan una vuelta, miran el producto, si ven algo que les gusta se lo prueban, compran, van a la caja… Absoluta normalidad".

Sobre la posibilidad de que Inditex aproveche su fortaleza logística y tecnológica para entrar en mercados diferentes al de la moda, Isla dice: "Estamos muy centrados en lo que sabemos hacer y en lo que nos gusta hacer. Seguimos viendo mucho potencial de crecimiento en nuestra actividad. Para nosotros es muy importante estar muy centrados en lo que hacemos".

La crisis del coronavirus, señala Isla, no solo no obliga a Inditex a cambiar de estrategia, sino que refuerza a la compañía en la misma: "Seguimos apostando plenamente por nuestras tres prioridades. Primera, la flexibilidad del modelo de negocio, algo intrínseco a nuestra compañía, esa capacidad de reacción que nos caracteriza y el no tener comprometido un volumen de compra demasiado alto. El segundo elemento es la plena integración entre el mundo físico y el mundo digital en el que hemos hecho un esfuerzo inversor enorme más de 10.000 millones de euros de 2012 a 2019 y a lo que vamos a destinar otros 2.700 millones de euros en tres años. Y el tercer eje prioritario de nuestra estrategia es la sostenibilidad, con objetivos muy ambiciosos".

Isla cree que "es demasiado pronto para extraer conclusiones definitivas" sobre cómo va a afectar la crisis al mundo del comercio y la moda, "aunque es indiscutible que hay fenómenos como la venta online que se van a acelerar y que una parte de eso va a permanecer incluso cuando volvamos a la normalidad".

Con respecto a las medidas para superar la crisis, Isla señala: "Es absolutamente clave el consenso y el diálogo social, buscar el mayor consenso posible para un periodo de tiempo idealmente superior a un año para que entre todos seamos capaces de aportar, de dar respuesta primero, a los sectores más estratégicos y que más importancia tienen para que continuemos desarrollando nuestra economía. Para mí es clave todo lo que tiene que ver con la reindustrialización, la innovación, la digitalización, por supuesto con la transición energética y casi diría, lo más importante, un gran pacto por la educación y la formación. Es muy importante también dar confianza, dar seguridad jurídica y confianza para poder atraer y retener inversiones tanto nacionales como internacionales, que es el principal mecanismo para la creación de empleo. El último gran capítulo es que utilicemos con inteligencia los fondos europeos que parece que van a estar a nuestra disposición para transformar la economía española y hacer una economía más competitiva y con más desarrollo.