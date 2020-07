La banca ha concedido ya 1,1 millones de moratorias crediticias por 41.160 millones

Morosidad. El aplazamiento de estos pagos por moratoria no suponen nuevas provisiones para los bancos. Mientras, que duren estas prórrogas no tendrán que hacer nuevas dotaciones, otra cosa es cuando finalice el plazo de estos aplazamientos y los clientes no puedan hacer frente a los pagos aún. Entonces sí comenzarán a computar como morosidad. Pese a todo, las cifras de las moratorias están por debajo del 7% de los créditos totales concedidos a hogares.

CaixaBank. Según los datos de los bancos correspondientes a marzo, 147.000 clientes de CaixaBank había pedido ya una moratoria. Era entonces el banco con más solicitudes de pagos aplazados por sus clientes.