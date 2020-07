Así trabaja la inteligencia artificial de IBM para revivir el viejo Wimbledon en 2020

Es muy posible que os hayáis fijado durante los meses de confinamiento en esos canales de televisión que recuperan partidos históricos de algunos deportes, y en la enorme diferencia de calidad que hay entre los viejos tiempos de las grabaciones para las televisiones de tubo, con relación de aspecto 4:3 y resolución 576p, respecto de lo que podríamos considerar como la era moderna, la digital, la de los 16:9 y los 720, 1080 ó 2160p.

Se trata de un salto enorme, y no solo por el formato panorámico que abarca toda la superficie de los fotogramas actuales de nuestras televisiones, sino también por la definición, nitidez y estabilidad de la imagen. Ese problema provoca que muchos aficionados no se enganchen a esos viejos contenidos, al no ofrecer una calidad mínima con la que disfrutarlos, por lo que se convierten en productos completamente caducados.

Un Wimbledon virtual para 2020

El caso es que partiendo de esa premisa, los organizadores del All England Lawn Tennis & Croquet Club (AELTC), han pensado que sería buena idea sustituir el cancelado Wimbledon de 2020 por un evento digital de dos semanas que tendrá lugar este mismo mes y donde se podrán disfrutar algunos de los mejores partidos de la historia. Quince días en los que se será posible revivir hazañas que tienen a sus espaldas más de 40 años.

Es por eso que AELTC ha decidido recurrir a un socio histórico del evento, IBM, para actualizar esos encuentros de tal forma que sean atractivos para una audiencia acostumbrada a llevar en sus smartphones mejores cámaras que las que grabaron, por ejemplo, aquella mítica final entre McEnroe y Borg de 1980, remasterizando sus imágenes gracias a la inteligencia artificial.

El trabajo que han llevado a cabo en IBM podéis verlo en el vídeo que tenéis más arriba, y que se condensa en una idea que han repetido los responsables del proyecto: "hacer atractivo" a la audiencia actual contenidos grabados con tecnologías de hace cuatro o más décadas. "A simple vista, este ruido es como estático en la imagen, con píxeles de color bailando [...] Junto con el movimiento dentro de la imagen, esto se percibe como desenfoque y falta de nitidez y de color. Para el público moderno, este contenido histórico puede ser menos atractivo porque es de menor calidad de lo que se han acostumbrado", ha declarado Sam Seddon, de IBM.

IBM ha recurrido a tecnologías se "Super Resolución y Deblurring" para dar claridad, definición y mayor contraste a la imagen, lo que provocó que tuviera que desarrollar "modelos de inteligencia artificial" personalizados tomando como referencia siempre los estándares actuales: "de esta manera, el sistema aprendió qué era nuevo y qué antiguo y, posteriormente, cómo revertir el proceso para modernizar parcialmente las imágenes en color antiguas [...] En muchos sentidos, Wimbledon es atemporal, y las imágenes modernas fueron el aporte perfecto para informar al modelo de IA cómo debería ser el contenido de Wimbledon". Impacientes estamos por ver qué tal queda este Wimbledon 2020 digital de partidos históricos, ¿no?