Stadia para Android se actualiza y ya permite jugar con datos desde el móvil

Stadia es la alternativa de Google a los gigantes de la industria de los videojuegos y, poquito a poco, va completando etapas en lo que podríamos considerar como la fase de su implementación oficial. El problema es que para muchos usuarios, esa velocidad no está siendo todo lo rápida que hubieran deseado y por eso existen muchas dudas alrededor de cuál será su futuro.

Tecnológicamente no tiene quien le discuta porque sus streams funcionan de maravilla y a una calidad sorprendente de hasta 4K a 60fps. Pero es los dispositivos móviles donde todavía tiene mucho margen de mejora. Android, por ser la patria creada por Google, ya tiene su app completamente funcional (para algunos modelos) y más todavía a partir de ahora, con la actualización que acaban de publicar en la Play Store de los de Mountain View.

Datos móviles y más

El caso es que la release que tenemos en la tienda de Android ha comenzado a actualizarse para añadir una función que muchos usuarios echaban de menos, que es la de permitir el juego en stream a través de nuestros datos móviles. Hasta ahora, solo era posible a través de una red wifi por lo que eso de ir por la calle y echar unos tiritos al PUBG era completamente imposible.

Google Stadia en Android.

Para verificar que tenéis la versión más reciente, esta versión de Stadia que permite jugar con vuestros datos 4G (o 5G si tenéis la suerte) es la 2.23 aunque os recomendamos estar atentos al consumo que realiza en caso de que os pongáis a probarlo. Si no tenéis una tarifa de datos infinita, controlad muy bien la resolución del stream para que no sufráis sorpresas. Mirad por ejemplo lo que Google avisa que consume Stadia en un móvil con calidad 1.080p bajo el paraguas de una red wifi: hasta 12,6GB por hora. Es de suponer que los de Mountain View habrán ajustado esa calidad gráfica en los smartphones para que no nos llevemos por delante más de 10GB por hora, lo que haría inviable utilizarlo si nos enganchamos con un Destiny 2, o un The Elder Scrolls Online.

Pero hay más cambios, por ejemplo también llega la posibilidad de compartir nuestras compras con otros miembros de la familia, si es que tenemos una creada alrededor de la cuenta de Google. De esta forma, con que el padre o tutor adquiera un juego, los hijos podrán también utilizarlos en sus propios dispositivos. Además, hay que recordar que hace unos días el pack Premiere Edition de Stadia rebajó su precio desde los 129,99 hasta los 99,99 euros.