Tidal Hi-Fi se actualiza con dos funciones muy interesantes, ¿sabes cuáles?

Tidal es un servicio de música en streaming que sigue intentando abrirse paso entre gigantes como Spotify, Apple o Google pero, a diferencia de todos ellos, su estrategia pasa por ofrecer a los usuarios calidad de sonido Hi-Fi que, para todos aquellos que la prueban alguna vez, es muy difícil volver más tarde al bitrate anterior.

Así que es de agradecer su empeño por ir mejorando ese catálogo y, sobre todo, las funciones para descubrir nuevos contenidos que se adecúen a los gustos del usuario. De ahí que las dos funciones que acaban de llegar a la plataforma sean especialmente interesantes para quienes gustan de seguir las recomendaciones y variar de vez en cuando lo que escuchan entre playlist llenas de canciones.

Dos nuevos 'mix' para disfrutar

Los mix de toda la vida han sido siempre una fuente inagotable de sorpresas y, por eso, se trata de contenidos muy demandados ya que nos ahorran el trabajo de hacer inmensas selecciones entre los temas que más nos gustan. En esta ocasión, Tidal opta por estrenar dos, las que podemos llamar como playlist de contribuidores y otra que se genera a partir de nuestro histórico.

Nuevas funciones en Tidal.

La primera de ellas se crea a partir de las listas que se publican en la plataforma por parte de otros usuarios y que tienen gustos afines con los nuestros. De esta manera, Tidal coge como referencia 10, 20, 30 o más mixes parecidos a nuestras preferencias y detecta un patrón común con canciones similares, y genera otra que es la que nos ofrece como alternativa a todas esas ya existentes. Es una forma de decir, "aquí tienes una playlist con temas que te van a gustar y que previamente muchos como tú ya escucharon de manera conjunta".

El segundo de esos mixes no nace de lo que le guste a otros contribuidores, sino tiene que ver contigo y con el histórico de canciones que escuchas. Así, Tidal dividirá en tres este apartado con listados de reproducciones que hayas hecho a lo largo de toda la historia, en el último año o en los últimos 30 días. La primera de ellas, la "All Time", contará con las 200 canciones que más has escuchado a lo largo de toda tu vida como suscriptor de la plataforma; para el mix anual se quedará solo con 100 temas; mientras que para la playlist mensual solo seleccionará 50. Como veis, alternativas más que suficientes para encontrar música nueva pero afín a nuestros gustos musicales.