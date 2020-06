Ventana de liquidez para los partícipes en ERTE

Deducción directa. Los planes de pensiones y su equivalente en formato seguro (PPA) son los únicos productos con deducción directa de la base imponible. Sin embargo, a la hora de conseguir un ahorro para complementar la pensión también destacan otros instrumentos.

Popularidad. No son tan conocidos “los productos de ahorro homogéneos en cuanto a las ventajas fiscales, como los PPA, pero igualmente dotados de beneficios fiscales y también asociados al ahorro a medio-largo plazo y a la jubilación, como los PIAS, las rentas vitalicias y los Sialp”, resaltan fuentes de Mapfre.

Plazo. En los PIAS, el ahorrador no tributará por los rendimientos obtenidos si a partir de los cinco años constituye una renta vitalicia. En los Sialp, el asegurado no tributará los rendimientos si rescata a partir de los cinco años. En cuanto a los unit linked, hasta que no se cobre no hay obligación de tributar los intereses y estos se incluirán en la base del ahorro del IRPF como rendimiento del capital mobiliario.

Disponibilidad. Tanto los PIAS y Sialp como los unit linked encajan “en el ahorrador que quiere tener disponibilidad en cualquier momento o para el partícipe de un plan de pensiones o PPA que necesita ahorrar más de los 8.000 euros anuales que permite la ley”, apunta Carlos Herrera, miembro del comité de servicios de EFPA.