El Corte Inglés absorbe Sfera

El Corte Inglés prosigue su estrategia de adelgazar la estructura de la sociedad. Tal y como ya hizo con tal y como hizo con Hipercor en 2017 y con Bricor el año pasado, el grupo absorberá su cadena de moda joven Sfera.

Según consta en la convocatoria de junta de accionistas, prevista para el próximo día 26 de julio, se planteará la aprobación de la fusión por absorción entre El Corte Inglés, S.A.(como sociedad absorbente), y Sfera Joven, (como sociedad absorbida), Sfera, la cadena textil que El Corte Inglés creó en 2001 para un segmento de público joven.

Inmersa en un proceso de mejora de eficiencia y reducción de costes, El Corte Inglés ha realizado en los últimos años varios movimientos en busca de reducir el tamaño de su estructura. La absorción de Sfera se produce tras la de Hipercor, en 2017, y con Bricor, el año pasado, reagrupadas dentro del grupo matriz, con el consiguiente ahorro tanto administrativo como de cara a los proveedores.

El Corte Inglés no prevé que la operación de fusión "vaya a tener consecuencias significativas sobre el empleo", ya que se llevará a cabo con respeto a la situaciónlaboral actual de los trabajadores de Sfera, según consta en la convocatoria de junta que ha publicado el Borme.

Tampoco causará impacto de género en el órgano de administración de El Corte Inglés, ni incidirá en la responsabilidad social de las sociedades participantes en la fusión.

El Corte Inglés no tiene no tiene previsto modificar sus Estatutos Sociales como consecuencia de la fusión. Además, no se otorgarán derechos especiales al grupo, a ningún accionista ni a titulares de derechos especiales distintos de las acciones ni se les ofrecerá ningún tipo de opción.

En la medida en que El Corte Inglés es titular de todas las acciones en que se divide el capital social de Sfera, no es necesario, según explica la firma, que los administradores de las sociedades que participan en la fusión soliciten al Registrador Mercantil el nombramiento de un experto independiente para que emita un informe sobre el proyecto común de fusión.