Como decirle a Google Fotos qué personas quieres ver en los álbumes

Se trata de una función relativamente reciente de Google Fotos, sobre todo si lo comparamos con otros programas de almacenamiento de imágenes y vídeos en los que esta gestión de las caras estaba bastante extendida, y que nos permitían ir directamente a ver los recuerdos que tenemos almacenados de una determinada persona.

El problema es que cuando esta opción se implementó, no nos pidió que la gestionáramos para poder ver los recuerdos de aquellas personas que más nos importan, sino que (suponemos que aplicando el famoso algoritmo) Google Fotos las eligió por nosotros. Así que os podéis imaginar el desaguisado que se organiza cuando entramos en la sección de los álbumes y vemos seleccionado a nuestro jefe y no a nuestros padres.

Lo que os vamos a contar es el método para elegir solo aquellas caras que queremos que se muestren dentro de esas opciones de categorización de "caras" que tiene Google Fotos, dejando las demás para un hipotético futuro en el que queráis recuperarlas. Así que nos vamos a ir a la aplicación de iOS o Android. La que utilicéis.

Quita y pon caras en los álbumes

Una vez dentro de Google Fotos tocamos en nuestros avatar de la cuenta y seleccionamos los "Ajustes de Fotos". Allí veréis una buena cantidad de funciones a las que podemos acceder pero bajamos la pantalla hasta dar con "Recuerdos", que aparece justo encima de la sección de "Compartir".

Seleccionar caras en Google Fotos.

Tocamos ahí y nos aparecerá una primera opción para activar o desactivar esa función de "Recuerdos" y, justo debajo, dos selectores para contenidos muy concretos. Nos vamos a "Personas y mascotas" para acceder a la pantalla de "Ocultar personas". Allí aparecerán todas las que tenéis almacenadas en la nube, con alguna que otra repetición dependiendo de la perspectiva desde la que estén tomadas las imágenes, e incluso por la edad.

Como podéis ver en las capturas, hay caras que tienen un ojo tachado en blanco y otras no. Las que sí cuentan con ese indicador significa que están ocultas y que no aparecerán en la sección de recuerdos dentro de los álbumes. Así que tocamos encima de la que queremos que sea visible a partir de ese instante. Ahora vais eligiendo, una a una, las caras que queréis hacer visibles, así como aquellas que no deseáis que se muestren y, cuando hayáis terminado (si tenéis muchos recuerdos subidos en la nube os aparecerán decenas), volvéis al menú anterior para salir a la fototeca. Recordad que no tendréis que pulsar ningún "Ok" o "Guardar" ya que cada cambio que hacemos en las caras que queremos ver se almacena al instante.