Photoshop Camera ya está disponible en Android, ¿qué podéis hacer?

Hace ya algunos meses os trajimos a estas páginas noticias sobre la cámara que estaba preparando Adobe al calor de la marca Photoshop. Una app que quería aprovecharse de la inteligencia artificial para ofrecer filtros muy elaborados y todo tipo de correcciones sobre las imágenes que sacamos, para que luzcan irreconocibles en nuestras publicaciones de Instagram.

Adobe ya tenía esta aplicación disponible en la tienda de Apple para todos los dispositivos con iOS, por lo que los usuarios de Android se quedaron expectantes esperando su oportunidad. Y esta ha llegado hace escasas horas que es cuando Photoshop Camera ha hecho acto de presencia en la Play Store para descargarla, aunque eso sí, para un puñado de dispositivos. No es que sea muy incompatible, pero sí que debes cumplir algunos requisitos.

Fotografías con filtros live

Como os decimos, el principal atractivo que tiene la aplicación es la enorme colección de filtros que trae y que es capaz de aplicar en tiempo real sobre la imagen que captura de la cámara del móvil. Tendremos de muchas tendencias y todos con resultados realmente sorprendentes, que le dan un toque profesional a nuestras creaciones.

Filtros de Photoshop Camera para Android.

Por supuesto también podremos coger una imagen ya almacenada en el smartphone para retocarla con algunos extras, además de los típicos parámetros que tiene Photoshop en sus versiones de ordenador o tablet. Esto es calibración de sombras, resaltar zonas, brillo, contraste, exposición, intensidad, claridad, negros o saturación.

De todas formas, estos parámetros, que son bastante habituales en todos los editores fotográficos que traen por defecto los OS móviles, no tienen nada que hacer con las correcciones inteligentes que Photoshop Camera puede ofreceros. Las imágenes mejoran mucho en el contraste entre zonas claras y oscuras por lo que podéis contar con esta app para hacer pequeños retoques inteligentes en caso de necesidad.

Decir que esta app no funciona en todos los teléfonos Android y que tendréis que contar con un dispositivo de gama media alta para que rinda sin problemas: ciertos Google Pixel, Samsung Galaxy, algunos OnePlus, etc. De lo contrario, podríais tener cierres repentinos o directamente no estar disponible para descargar. Es el problema de estos desarrollos que hacen un uso intensivo de los recursos de los smartphones, con inteligencia artificial y todo, gracias a filtros que se aplican en tiempo real con efectos de profundidad.

Si estáis buscando una cámara para hacer fotos sorprendentes con muchos filtros y opciones de edición, no dudéis en, cuando menos, probarla. Los buenos resultados están asegurados.