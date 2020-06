Los rebrotes, motivo de alerta pero no de pánico

Las noticias en torno al repunte de contagios de Covid-19 en China, Alemania y algunas zonas de Estados Unidos han puesto en guardia a las autoridades sanitarias de los diferentes países y, de nuevo, traído nerviosismo al mercado. Pese a los cientos de nuevos infectados y las restricciones en Pekín, los expertos no consideran que el mercado bursátil se dirija a un abismo similar como en el que entró en marzo. La incertidumbre es elevada, pero tras las contundentes actuaciones que han puesto en marcha bancos centrales y Gobiernos, los inversores se encuentran más tranquilos ante la posibilidad de nuevas tormentas al contar con el salvavidas monetario y fiscal.

Desde Bank of America, los analistas consideran que la situación ya no es la misma que en el momento de la primera toma de contacto con el virus. “El mundo ha aprendido mucho sobre cómo gestionar adecuadamente el virus; los Gobiernos tienen a su disposición más herramientas que en el golpe inicial”. Entre los ejemplos de estas herramientas, Bank of America menciona el uso generalizado de mascarillas, la limitación de los eventos multitudinarios y el aumento de la capacidad de hacer test que permiten detectar y trazar los nuevos contagios.

En cuanto a los nuevos rebrotes, los expertos sostienen que aunque el número de nuevos casos de Covid-19 ha aumentado en algunos estados de EE UU, creen que “es poco probable que esto lleve a un nuevo confinamiento generalizado”. Para respaldar su afirmación, detallan que estos repuntes se producen en unos pocos estados y que en general, el ratio de crecimiento de infectados en EE UU ronda el 1%, “un nivel que ha llevado a otros Gobiernos a levantar restricciones”. Los analistas de la firma estadounidense se muestran escépticos ante nuevos confinamientos debido al alto coste económico que tendría y sostienen que, incluso si las restricciones vuelven, lo harían en áreas concretas permitiendo que la actividad económica siga recuperándose. “Incluso si todos los estados en los que están aumentando los casos vuelven al confinamiento, zonas que representan un 70% del PIB de EE UU, seguirían con la reapertura”.

Ángel Pérez, analista de Renta 4, reconoce que la incertidumbre es elevada, pero aun así, en su opinión es difícil que vuelvan los mínimos. “Si hay un rebrote sin duda es algo malo para la economía; pero el impacto en mercados es toda una incógnita porque quizás con un nuevo rebrote puedan llegar una serie de estímulos más altos que los que hemos visto hasta ahora, que ya son los más elevados en toda la historia”.

El experto explica que lo que están haciendo los bancos centrales es inyectar liquidez mediante compras de activos y que por mucha munición que ya se haya empleado, realmente no hay límite. El único, la confianza en el dinero. En caso de rebrote, Pérez recuerda que empresas dedicadas a proveer servicios básicos como Enagás, Red Eléctrica, Naturgy o Iberdrola resistirían mejor. Cellnex, Viscofan, Grifols y Almirall completan la lista de empresas que no se verían tan afectadas.