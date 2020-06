Madrid pone en marcha un plan de restricciones de aforo para la nueva normalidad

Ignacio Aguado, vicepresidente y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ha presentado el plan de restricciones de aforo que regulará la vida de los madrileños a partir del domingo a las 00.00 horas, cuando se levanta el estado de alarma en todo el país. El Ejecutivo autonómico ha optado por establecer un programa propio de desescalada en dos fases, una más restrictiva desde el 21 hasta el 5 de julio y otra más suavizada desde el 6 de julio en adelante. Se trata de un protocolo "dinámico" que podrá variar según evolucione la pandemia en la región. "Esperamos que sea el mejor marco posible para comenzar a trabajar, permitiendo reactivar la economía y priorizando la seguridad", ha indicado Aguado.

Además del uso obligatorio de mascarillas, las medidas de higiene y la distancia interpersonal de 1,5 metros, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado que desde el 21 de junio hasta el 5 de julio, el límite de aforo de todos los negocios sea del 60% de su capacidad, y a partir del 6 de julio, se amplíe hasta el 75%. Madrid opta por la cautela, al pasar de la fase 2 de la desescalada el pasado 8 de junio al fin del estado de alarma sin transcurrir por la 3. "No es prudente establecer fechas concretas de cuándo vamos a volver a la normalidad, no lo sabemos, depende de la epidemia", ha explicado Aguado.

El vicepresidente ha desgranado cómo se aplican las restricciones de aforo para cada centro. En hostelería, por ejemplo, desde el domingo hasta el 5 de julio, se abrirá el interior de bares y restaurantes, incluidas sus barras, hasta 60% de su capacidad, y el 80% de las terrazas. A partir del 6, el aforo se amplía hasta el 75% en el interior y el 100% en las terrazas. En cuanto al ocio nocturno, Aguado ha anunciado que se mantendrán cerradas bares y discotecas hasta el 5 de julio. "Desde entonces se establecerán los requisitos para que puedan reabrir con seguridad. Las condiciones de reapertura girarán en torno a unas estrictas medidas de seguridad e higiene, distancia social, y la prohibición de abrir las pistas de baile", ha especificado Aguado.

En cuanto al transporte, se mantendrá el uso obligatorio de mascarillas para los mayores de 6 años, se podrá utilizar la totalidad de los asientos, los operadores estarán disponibles al 100% en hora punta, y en los taxis podrán viajar tres personas (hasta ahora solo se permitía el viaje de dos personas).

Estos aforos se aplicarán a los alojamientos turísticos, los centros comerciales, los mercadillos, centros y parques comerciales, con independencia de su superficie; en las bibliotecas, archivos, monumentos y museos; en cines, teatros y auditorios; en instalaciones deportivas cubiertas; en establecimientos de apuestas y juego; en academias, autoescuelas y formación no reglada; en ferias, congresos y eventos; en parques de atracciones, zoológicos y acuarios; y en plazas de toros.

Los centros de educación infantil para niños de 0 a 3 años de edad vuelven a abrir a partir del 1 de julio, con preferencia para los alumnos cuyos padres trabajen fuera de su domicilio. En cualquier caso, la asistencia de los alumnos es voluntaria. En cuanto los centros de mayores, Aguado ha avanzado que el Gobierno regional está elaborando un nuevo protocolo donde está previsto que se amplíen las frecuencias de visitas. "Quedan unos días para que se termine de tramitar y ponerse en funcionamiento", ha explicado.

Las instalaciones funerarias no podrán superar el 75% de su aforo y los velatorios podrán celebrarse con un límite máximo de 50 personas al aire libre o de 25 personas en zonas cerradas. La asistencia a lugares de culto no podrá superar el 75% de su capacidad y las bodas y otras celebraciones podrán realizarse en espacios al aire libre o cerrados, siempre que no se supere el 75% de ocupación de su aforo. Podrán asistir un máximo de 150 personas si la celebración es al aire libre y de 75 en espacios cerrados.

Las piscinas quedan fuera de estos criterios. Todas reabrirán sus puertas a partir del 1 de julio, las recreativas lo harán al 50% del aforo y las deportivas al 75% si se trata de piscinas deportivas. A partir de la segunda fase del plan, no se prevé ningún tipo de límite de aforo, siempre que se pueda mantener la distancia interpersonal de seguridad.