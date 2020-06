La facturación de los autónomos se desploma

La mayoría de los trabajadores autónomos facturarán menos este año. En concreto, un 89,8% de ellos prevé facturar menos, según una encuesta realizada por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) con motivo de la crisis sanitaria.

De los que va a facturar menos este año, el 69,26% señala que su facturación disminuirá en más de un 40%. Los datos señalan que solo un 7,1% ha mantenido su facturación igual a antes del estado de alarma y un 2,6% de los autónomos sí que ha conseguido incrementar sus beneficios.

Un 72% funciona a la mitad

El estudio refleja que actualmente solo un 12,1% de los autónomos tiene su actividad funcionando al 100%, mientras que el 72,4% afirma que aún funciona al máximo del 50%.

Por otro lado, aún hay un 10,4% de autónomos que afirma no haber iniciado su actividad. Los motivos son, según ha dicho el 41,2% porque a pesar de poder abrir, las condiciones que tiene para hacerlo no le compensan. A su vez, el 23% señala que iniciará su actividad en las próximas semanas, mientras que el 29,7% que aún no ha abierto es porque su actividad se encuentra dentro de las no permitidas.

Solo un 4,4% de bajas

A pesar de la situación que han vivido los trabajadores autónomos a consecuencia del coronavirus, la encuesta de ATA muestra que solo el 4,1% de ellos se ha dado de baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

En cuanto a la morosidad, los autónomos consideran que es “un obstáculo” para sus actividades profesionales. El 36,8% afirma padecer morosidad, frente a este dato, el 56,9% de los autónomos señala no verse afectado por la morosidad pública y privada dentro de esta crisis de la Covid-19.

Disminución de plantillas

A nivel laboral, el 30,9% prevé disminuir su plantilla en los próximos meses, mientras que un 47,9% de los autónomos sí tiene pensado mantener todos los empleos. Tan solo un 20,6% tiene dudas y, según se muestra en la encuesta, no sabe qué ocurrirá en los próximos meses con su plantilla.