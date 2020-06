WhatsApp te dejará escuchar las notas de voz aunque te vayas a otros chats

Las notas de voz son un recurso más que útil cuando lo que queremos trasmitir es tanto, que si optamos por escribirlo nos podemos eternizar. Vamos por la calle, nos orientamos la parte inferior del smartphone hacia la boca y empezamos a hablar. Fácil, ¿verdad? Ahora bien, eso que es tan sencillo se puede transformar en un problema, ¿sabes por qué?

Y es que actualmente, para escuchar una nota de voz tenemos que mantenernos dentro del chat donde lo hemos recibido. Si se trata de un "ok", o un "vale", no pasa nada, pero si nuestro contacto nos ha enviado dos minutos de charla, la cosa va para largo y, aquí viene el problema, no podremos salir de ese chat si no queremos dejar de escuchar lo que nos dice.

En la beta cambian las notas de voz

El caso es que tal y como han descubierto los chicos de WABetaInfo, en una de las últimas versiones beta de WhatsApp han aparecido cambios en la forma de escuchar esas notas de voz, de tal forma que al empezar a reproducirlas, podremos irnos a otros chats sin miedo a que dejemos de escucharlas. De esta manera, no perderemos tiempo ahí quietos esperando a que concluya la chapa.

La forma que ha ideado WhatsApp para saber qué nos queda por escuchar de una nota de voz cuando estamos en otro chat es colocar un elemento flotante sobre la aplicación, con forma de círculo y en cuyo interior veremos la imagen de la cuenta de la persona que nos envía ese audio. Además, alrededor de ese avatar, aparecerá una línea azul que va indicando el porcentaje que llevamos escuchado.

Nuevas notas de voz en WhatsApp.

Tal y como podéis ver por las pantallas publicadas por WABetaInfo, el elemento que nos indica que estamos reproduciendo una nota de voz de un chat es el icono de la manzanita que veis bajo las marcas de agua de las capturas y que, por cierto, podemos mover libremente por la pantalla para colocarlo en una zona que no nos moleste. Solo hay que pulsar sobre él para, sin soltar la pantalla, arrastrarlo hasta donde queramos.

Pero hay más novedades. Según señalan en la misma información, WhatsApp nos permitirá elegir qué contactos pueden ver el dato de cuándo nos conectamos por última vez. De esta manera, no se trata de una cuestión general sino que podemos acotarla a unos pocos amigos o familiares que podrán saber cuándo estuvimos online por última vez. Además, hay evidencias de un modo vacaciones y una útil funcionalidad para evitar que se descarguen fotos y vídeos de aquellos chats que tenemos silenciados.