La 'fintech' Pleo llega a España tras captar 72 millones y asociarse con Mastercard y JP Morgan

La fintech danesa Pleo, que ofrece una solución tecnológica para simplificar la gestión de los gastos en las compañías, aterriza en España. La compañía, que fue fundada en 2015, ha emprendido una fuerte expansión por toda Europa tras lograr 72 millones de euros de financiación y cerrar a primeros de año una alianza con Mastercard y JP Morgan. La firma ya opera en Dinamarca, Reino Unido, Suecia, Alemania, Irlanda y ahora España. Actualmente ofrece ya sus servicios a más de 8.000 empresas, la gran mayoría pymes.

“La llegada a España es un paso muy importante en nuestra estrategia de expansión”, cuenta a CincoDías Alyana Moorhead, responsable de la compañía en España. Pleo ha abierto oficina en Madrid, donde cuenta con un equipo de seis personas (en total son 200), “y aspiramos a que España suponga el 20% de nuestro negocio en Europa”, dado el número de pymes que hay en el país, continúa la directiva.

Moorhead cuenta que la startup facilita el día a día de los trabajadores y los equipos de finanzas de las empresas, “para lo que ofrecemos un modelo de gestión de gastos nuevo que abarca todo el proceso, desde el momento de la compra hasta su reporte y aprobación”.

Pleo facilita a las empresas dar tarjetas de crédito a los empleados (tarjetas Pleo de Mastercard), y proporciona un software de pago. “Con nuestra aplicación, en cuanto una persona hace un gasto y saca una foto de la factura, los gastos se registran y automáticamente aparecen agrupados por categorías, ofreciendo a los equipos de contabilidad y finanzas una visión completa y en tiempo real de todos los movimientos”.

La compañía elimina la necesidad de hacer informes de gastos manuales y que el empleado tenga que pagar por adelantado. “Tenemos la tecnología para ello, con la tarjeta y el software que se hablan entre sí, que proporciona una visibilidad mayor y en el momento para todas las personas involucradas”, subraya Moorhead.

Las empresas deben tener cuenta con Pleo para trabajar con su plataforma. La fintech tiene una licencia de dinero electrónico en Dinamarca, que les permite emitir las tarjetas. Además, JP Morgan le proporciona una API que le permite administrar sus posiciones de efectivo de manera eficiente y procesar los pagos de los clientes en tiempo real.

Pleo ofrece su solución bajo un modelo de suscripción mensual o anual. El plan más básico cuesta 6 euros por usuario mes y el Pro 10 euros, pero tiene algunas funcionalidades adicionales y pensadas para empresas más grandes. Y el plan premium, que es el anual, y donde el precio varía según la compañía.

Moorhead cuenta que la ambición de la compañía es ser un player global, pero por ahora prefieren centrarse en Europa e ir desembarcando país a país. “Queremos garantizar un buen servicio y es importante localizar el producto, porque cada mercado tiene sus propias regulaciones fiscales y de IVA”. En España, donde aún no han hecho promoción, ya presumen de tener 100 clientes, "y es pese a la pandemia".

La compañía, que compite con la francesa Spendesk y la británica Soldo, "aunque ellos no tienen tarjeta de crédito", apunta a Portugal, Francia e Italia como sus próximos mercados. La fintech no ofrece detalles sobre sus resultados económicos, sí asegura que su objetivo es seguir creciendo y que para ello no descartan hacer más rondas de financiación, aunque no será este año.

La responsable de Pleo en España explica que están desarrollando un plan estratégico que contempla, entre otras medidas, diferentes acciones de partnership. Actualmente, colaboramos con diversas empresas que comparten "nuestra filosofía de favorecer un entorno laboral que contribuya al bienestar de los empleados, las empresas y la sociedad en general".

En España ya han cerrado acuerdos con Payfit (sistema que simplifica a los clientes de Pleo la gestión de nóminas), Nannyfy, Cobee y Playflow (en iniciativas relacionadas con facilitar la conciliación laboral), Bipi y eColtra (para favorecer el uso de soluciones de movilidad adaptadas a las nuevas necesidades de transporte), EatTasty y Deliveroo for Business (para facilitar el servicio de reparto de comidas corporativos) y Toogoodtogo y Bulb (para promover un modelo de consumo más sostenible).