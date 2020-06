Six sacará de Bolsa a BME si en los tres próximos meses logra el 95% del capital

Los últimos coletazos de la opa de Six sobre BME pueden conllevar la exclusión del gestor de la Bolsa española del mercado. El grupo que controla la Bolsa suiza consiguió un 93,16% del capital durante el periodo de aceptación de la oferta, que se alargó hasta el pasado 4 de junio. Ahora, los accionistas que se han quedado con acciones de BME pueden exigir que Six se las compre al mismo precio. Y si el porcentaje en manos de la empresa helvética sube al 95%, la firma que pilota Javier Hernani como consejero delegado será excluida de negociación.

Ya está certificado. Desde hoy, los accionistas que mantienen el 6,84% del capital de BME pueden cambiar de opinión y vender a Six. Si finalmente lo hacen accionistas con el 1,84% del capital, Six "ejercitará, manteniendo un estrecho diálogo con la CNMV al respecto, el derecho a la venta forzosa de la totalidad (squeeze out) de las acciones de BME de las que no sea titular".

Los accionistas tienen de plazo hasta el 5 de septiembre para exigir a Six que les compre los títulos al precio de la opa: 32,98 euros por acción. Si antes de esa fecha el grupo suizo se hace con el 95%, decretará que BME deje de cotizar. La compañía española debutó en el mercado español en 2005. Lo dejaría justo 15 años después.

Six explica que los accionistas que así lo deseen deben acudir a su intermediario financiero para ejercer su derecho a que les compren los títulos. Los gastos de la venta y liquidación correrán a cargo del accionista. En cambio, si finalmente es Six la que ejercer su derecho a comprarles los títulos, tras darse la condición mencionada, será el grupo suizo el que corra con los gastos.

Existe la posibilidad de que Six no llegue al 95% del capital. Si este es el caso, la compañía que capitanea como consejero delegado Jos Dijsselhof se comprometió en el folleto de la opa a que BME fuera un valor líquido. Y para ello plantea una colocación, ya sea a través de una OPV como hizo Endesa en 2014, de una venta acelerada o incluso una ampliación de capital. No revela la fórmula.

“En el caso de que el capital flotante (free float) fuera inferior al 15%, Six analizará si es viable aumentarlo [...] en los dos años siguientes a la liquidación de la oferta”, indica en el folleto. La cláusula incluye, en todo caso, un asterisco: tienen que darse que “las condiciones de mercado lo permitan y que sea económicamente viable”.

Cierto es que desde Six ya han alertado de que la espléndida política de dividendos de BME desaparecerá casi con total seguridad. Hasta ahora, el gestor de los mercados españoles destinaba a dividendos en torno al 90% de sus beneficios. El pay out de Six es muy inferior: del 60%.