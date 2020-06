Elena Pisonero abandona Duro Felguera 48 horas después de ser nombrada

Duro Felgura ha comunicado a la CNMV que su recientemente nombrada consejera independiente Elena Pisonero ha decidido abandonar el cargo solo dos dias después de acceder al cargo. Según el hecho relevante Pisonero ha comunicado su renuncia al cargo de consejera en prevención de futuros potenciales conflictos de interés en las áreas de energías renovables y nuevas tecnologías con las sociedades en las que ya ejercía cargos de administración

El Consejo de Duro Felguera aprobó la incorporación de Elena Pisonero en su reunión del pasado día 14. Pisonero es expresidenta de Hispasat y actual presidenta de Taldig

La compañía señaló entonces que, tras más de 30 años de trayectoria profesional en distintos ámbitos, Pisonero aportará su experiencia en estrategia y transformación corporativa "para impulsar la actividad de Duro Felguera en el ámbito de las energías renovables y las nuevas tecnologías".

Elena Pisonero es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta con títulos de diversas instituciones académicas como ESADE, Harvard Business School, Columbia Business School, INSEAD, New York University, IMD Business School, MIT Solan School of Management o la Standford University Graduate School of Business.