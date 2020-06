Los pequeños negocios se adaptan. Pero, ¿cuántos no van a volver a abrir?

Las empresas españolas van recuperando normalidad poco a poco. El pasado mes de mayo se registraron 82.359 vacantes de empleo, según datos de Infojobs. Esto supone un aumento del 12% con respecto al mes de abril. Es decir, se observa una, aún leve, recuperación del mercado laboral tras la crisis provocada por el Covid-19. Sectores como el comercio y las ventas que son, tradicionalmente, de los que más vacantes registran, han publicado 14.447 en mayo. Es decir, un 17,5% del total. Estas cifras ponen de manifiesto, por un lado, el atisbo de recuperación, pero, por el otro, la gran caída durante la pandemia. Según la plataforma de empleo, las vacantes de comercio se redujeron un 71% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Y es que el comercio ha sido uno de los sectores más castigados ante la crisis sanitaria. Y, más en con reto, el pequeño comercio. Todos aquellos no considerados actividad esencial se vieron obligados a cerrar, y, por tanto, a no tener ingresos y, en cambio, sí tener que hacer frente a gastos fijos. Según estima Pedro Campo, Presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), de aquí a final de año “pueden cerrar 100.000 tiendas en España, un 20% del total”.

La adaptación del comercio

Las grandes corporaciones han podido mantener su actividad durante el confinamiento, gracias al músculo financiero y sus portales de venta online. Pero los comercios más pequeños han tenido que adaptarse a la nueva situación. Al tener que cerrar, casi la mitad (el 49%) de las pequeñas y medianas empresas ha digitalizado durante la cuarentena, según eBay. El 80% de las pymes consideran imprescindible seguir con la actividad online una vez concluya la desescalada. Según se expone en el estudio “Digitalización de las pymes en el contexto del COVID-19”, realizado por eBay y el Instituto IO Sondea de Investigación de Mercados, de hecho, el 92% de ellas va a compaginar el canal online con la tienda física.

Pero todavía hay muchos pequeños negocios que no han podido recuperar su actividad. Según la CEC, un 12% de tiendas aún no han abierto en España tras el estado de alarma. Campo asegura que se debe “fundamente a tres motivos: el primero que se encuentren en zonas turísticas donde la afluencia de clientes aún es mínima”. En segundo lugar, la reducida demanda y las limitaciones de aforo. Sobre todo porque a muchos no les es rentable abrir al tener al personal en ERTEs. Y, por último, cerca de la mitad de estas tiendas están avocadas al cierre definitivo. “va a suponer el cierre ya de 25.000 tiendas y 70.000 personas que se han visto obligadas a ir al paro”, tal y como señala el presidente de la CEC.

Cómo se enfrentan los pequeños negocios a la nueva normalidad

Los pequeños negocios ya tenían que afrontar retos importantes. “La vigilancia del stock, impedir destrozos en el local, vigilar que no haya incendio ni inundaciones, y expulsar intrusos (…), garantizar la seguridad de clientes y personal, impedir el atraco y controlar el aforo”, según expone Nina Llordachs, directora de Marketing de Securitas Direct. Pero la pandemia ha provocado que muchos de ellos entren en una situación de insolvencia al tener que seguir haciendo frente a pagos fijos, como el alquiler, suministros, internet, seguros, etc., que, según aseguran desde la CEC, suponen un gasto de media superior a 4.000 euros. Con una facturación de cero euros ha supuesto que el 52,5% de los pequeños comercios hayan pedido un crédito durante estos meses, según un informe de la CEC. Sin embargo, no siempre se consigue y “solo 1 de cada 3 han conseguido el crédito gracias a estas líneas de avales sin ningún tipo de complicación”, tal y como subraya Pedro Campo.

Es por ello que desde la Confederación piden que se pongan en marcha medidas de apoyo fiscal y financiero con el fin de aportar liquidez a las pequeñas y medianas empresas. Especialmente las del sector comercial, que son las más afectadas. Desde la CEC consideran importante que se aprueben medidas para que estos negocios puedan cumplir con sus obligaciones, sin que se devenguen intereses de demora, así como facilitar la deducibilidad de los gastos ocasionados por inversiones en EPIs.

Vuelta al consumo

Por otro lado, también es importante el papel de los consumidores. Su confianza por la economía española cayó en abril hasta los límites más bajos desde el año 2012. Por ello, desde la organización hacen un llamamiento a los grandes medios para poner en marcha campañas de concienciación, en la que se valore “la importancia de un sector tan estratégico como es el comercio de proximidad”.