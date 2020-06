Bank of America y AERI ponen en contacto a 26 cotizadas con más de 200 inversores

La Asociación Española de Relación con Inversores (AERI) junto con Bank of America Securities organizaron los días 4 y 5 de junio el Made in Iberia Days Virtual Conference, uno de los principales encuentros de inversión del panorama internacional y concebido para poner en contacto a las grandes compañías españolas y portuguesas con inversores europeos y globales.

El evento, que desde hace dos ediciones se celebra en París, se desarrolló este año en formato 100% virtual, debido a las restricciones de movilidad internacional impuestas por la pandemia del Covid-19. El encuentro, desarrollado íntegramente en formato virtual, contó con la presencia de 22 cotizadas españolas y 4 portuguesas y puso en contacto a más de 200 inversores globales de EE UU y las zonas de EMEA y APAC, en más de 500 encuentros con las empresas participantes.

Por parte de España estuvieron representadas las principales compañías del Ibex 35 y miembros de AERI, como Acciona, Aena, Banco Santander, Bankia, BBVA, CaixaBank, Enagás, Endesa, Fluidra, Grifols, Mapfre, Metrovacesa, Neinor Homes, Sacyr o Sareb, entre otras. Este año, además, el formato del encuentro fué Ibérico, contando con la presencia de empresas portuguesas invitadas entre las que se encontraban Corticeira Amorim, EDP, NOS y Sonae.

En palabras de Javier Rodriguez Vega, Managing Director de AERI: “El éxito de Made in Iberia Days es un claro reflejo de la senda de recuperación en la que empresas y mercados están trabajando tras la crisis internacional del coronavirus. La representación española en el encuentro suma más de 230.000 millones de euros de capitalización bursátil, lo que nos da la magnitud de un encuentro como este y la importancia de facilitar eventos con valor entre emisores e inversores. Desde AERI somos conscientes de la importancia de esta realidad y estamos poniendo todo nuestro empeño en que nuestros representados accedan a las mejores oportunidades de relación internacional posibles”.

“Made in Iberia Days Virtual Conference”, que se desarrolló durante los días 4 y 5 de junio, cerró con más de 500 encuentros one to one y grupales entre inversores y las empresas participantes. El perfil de los inversores que acudieron al encuentro fue variado: Banca de inversión, Fondos de Inversión, Gestoras de Fondos… todos inversores europeos y globales de las diferentes zonas geográficas del mundo: 20% de EEUU, 75% EMEA (Europa, Oriente Medio y África), y 5% de la región Asia Pacífico (APAC).