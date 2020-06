Sanidad registra 156 contagiados por el Covid-19 la última semana

El Ministerio de Sanidad ha informado de 32 fallecidos con coronavirus en los últimos siete días. Por tercer día consecutivo, Sanidad tampoco ha actualizado la cifra total de decesos y continúa congelada en 27.136. La Comunidad de Madrid es la región que más muertos ha notificado, 10, seguida por Asturias que ha registrado siete decesos. "El número de fallecidos va reduciéndose día a día, la evolución es descendente", ha explicado Fernando Simón, el coordinador de la emergencia.

Con fecha de diagnóstico del miércoles, Sanidad ha registrado 156 contagios por coronavirus, once menos que el día anterior. La Comunidad de Madrid ha cuantificado casi la mitad de todos ellos, 72. La Rioja, Murcia y Asturias, además de Ceuta y Melilla, no han registrado un solo positivo en las últimas 24 horas. En total, se han infectado 242.707 personas desde el principio de la crisis. Según Simón, desde el 11 de mayo se han detectado 104 casos importados desde América Latina y EE UU. "Entre el 10 y el 12% de los contagios detectados desde el 11 de mayo son casos importados", ha explicado.

El Gobierno del País Vasco continúa preocupado por varios brotes que han surgido en centros hospitalarios de la región. Un brote que "aún no podemos considerarlo controlado, pero aparentemente va bien", según ha explicado Simón que también ha recordado que Euskadi aún no ha dado los detalles del foco. "Hasta que no tengamos los informes no sería sensato dar ninguna hipótesis", ha dicho el doctor.

En cualquier caso, la movilidad entre Euskadi, La Rioja, Cantabria y Navarra no se adelantará al próximo 15 de junio como pretendía el lehendakari. Los territorios han decidido esperar a concluir la fase 3 de la desescalada, cuando termina el estado de alarma. Tampoco abrirá sus fronteras antes de tiempo Asturias con Galicia y Cantabria. El Gobierno asturiano descarta, así, la posibilidad de abrir "una especie de corredor Norte" desde Euskadi hasta Galicia. "Todas las opciones que se están tomando para reducir los riesgos pone de manifiesto que tenemos un sistema sanitario consciente y prudente, no podemos arriesgarnos a vivir una situación parecida a lo que pasó en marzo y abril", ha indicado Simón. "El riesgo de transmisión comunitaria es más baja de lo que pueda parecer, pero hay riesgo", ha abundado el doctor.



"Si no hay una evolución adecuada entendemos que mantener las medidas de control y extender estar en una fase o en otra deben valorarlo las comunidades autónomas", ha advertido Simón y ha añadido que llegar a la nueva normalidad "no es una carrera". El doctor ha explicado que para permitir la movilidad entre territorios, "las comunidades autónomas tienen que estar de acuerdo y negociarlo". Simón ha recordado que, una vez extinguido el estado de alarma, el 22 de junio, las regiones tendrán capacidad de decisión aunque "el Ministerio sigue pudiendo hacer propuestas y recomendaciones a grupos de comunidades o a todo el país".

Las fronteras de España con la Unión Europea tampoco abrirán "hasta finales de junio", como ha anunciado este jueves la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, por razones epidemiológicas. La Comisión Europea, no obstante, ha recomendado que los Estados miembros de la UE abran gradualmente sus límites internos a partir del próximo lunes y los externos a partir del 1 de julio.

En el mundo, más de dos millones de personas se han contagiado con el virus del Covid-19 en EE UU. En el país epicentro de la pandemia han muerto 112.925 personas. Reino Unido, el segundo más afectado, ha registrado este jueves 151 fallecidos en las últimas 24 horas, lo que hace un total de 41.279 decesos.