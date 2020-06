Desenfoca en un clic las caras de tus fotos para compartirlas por WhatsApp

Al comienzo de la fiebre social, todo el mundo compartía sus fotos sin esconder sus caras. Incluso aquellos que se convirtieron en padres durante el bum de Facebook o Instagram, no dudaron en publicar las imágenes de sus hijos con apenas unos días, semanas, meses o años de vida. No nos preocupaba la privacidad (o así lo parecía), ni lo que pudieran hacer con esas imágenes una vez que perdíamos el control sobre ellas al hacerlas públicas.

Por suerte, a medida que pasan los años, los usuarios vamos tomando conciencia de lo importante que es tener el control de nuestras fotos y vídeos, e incluso de lo que queremos que se muestre o no de nosotros a través de otros perfiles en redes sociales, lo que nos obliga al mismo tiempo a ser muy cuidadosos y exigentes con lo que compartimos de los demás. Máxime si se trata de menores, sobre los que existe una protección legal específica para este tipo de casos.

Sin duda, lo mejor que podemos hacer, para evitar problemas, es desenfocar las caras de aquellos menores, o personas que no conozcamos, o incluso de amigos que sabemos que no quieren aparecen en redes sociales por la causa que sea. De esa manera, nos evitamos una regañina y somos respetuosos con un deseo que es tan lícito como el de aquellos a los que no les importa mostrar su vida minuto a minuto.

Cómo desenfocar las caras

Existen muchas herramientas en las tiendas de apps de Apple y Google que hacen lo mismo pero os vamos a traer una que es, a la vez, aplicación de mensajería. Se llama Signal (iOS y Android) y en las últimas horas se ha actualizado para permitir ese desenfocado de las caras. La gran ventaja que tiene es que el proceso lo lleva a cabo de manera automática y si el contacto al que le queréis enviar esa imagen tiene cuenta en la plataforma, os ahorráis el paso de WhatsApp. Si no, debéis hacer lo siguiente.

Desenfocar caras con Signal.

Al entrar en Signal tocáis en el icono de la cámara fotográfica que tenéis arriba, sin necesidad de elegir un chat previamente ni nada. Capturáis la foto que vais a compartir, o la cogéis del carrete del móvil y pulsáis en el botón que os señalamos en la pantalla, el que tiene forma de circunferencia con unos cuadrados blancos en su interior. Eso activa el modo de desenfoque automático de las caras. Una vez dentro, veréis abajo un switch que es el que pone en marcha el filtro.

Una vez hecho, aceptáis pulsando en el check que aparece en blanco en la parte superior derecha y en la siguiente pantalla escogéis guardarla en el carrete del teléfono tocando en el icono de descarga. Lo último, simplemente, es ir a WhatsApp para enviar la imagen modificada con las caras ocultas. Así de sencillo.