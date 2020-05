WhatsApp recupera una opción que había sido modificada durante la crisis

Esta crisis del coronavirus nos ha traído bastantes cambios. El más importante, una reclusión que, para algunos, ya supera los 60 días, lo que nos ha modificado los hábitos de nuestro día a día. Y eso, a su vez, ha ocasionado que las infraestructuras de internet hayan temblado por el uso masivo que han hecho de ellas cientos de millones de ciudadanos en toda Europa y el mundo.

Así que, como todos sabéis, la mayoría de plataformas en streaming han tenido que reducir el ancho de banda de sus emisiones, así como otros servicios se han visto afectados para evitar que las infraestructuras colapsaran. Y WhatsApp ha sido una de ellas ya que optó, a finales del mes de marzo, por recortar el tamaño de los vídeos que podíamos enviar a nuestros estados.

Los estados vuelven a su ser

Esos vídeos cuya duración fue limitada son los que enviamos para definir nuestro estado dentro de la aplicación. Si no lo usáis habitualmente lo mismo no sabéis a qué nos referimos ya que se trata del equivalente a las famosas stories de Instagram. Breves contenidos de fotos o vídeos que describen dónde estamos, cómo nos encontramos, etc.

El caso es que WhatsApp ha devuelto el tope de duración a los vídeos que publicamos en nuestro estado, quitando la limitación de 15 segundos que había impuesto durante el coronavirus para dejarla de nuevo en los 30 de toda la vida. Medio minuto que se guarda de manera temporal en nuestro perfil para que lo vean los demás contactos que tenemos en la agenda de nuestro smartphone.

Estados de WhatsApp.

Aunque en un principio la restricción se llevó a cabo en países como la India, no quedó claro si también otros territorios se fueron uniendo a medida que sus infraestructuras se veían cada vez más comprometidas por el confinamiento y el uso intensivo de WhatsApp por parte de los miles de millones de usuarios. De todas formas, si quieres verificar que ese límite ya no existe, no tiene más que subir un estado y probarlo. Ver si te deja 30 segundos o te corta antes de llegar a ese tope. Estos cambios irán llegando de forma progresiva.

Aun así, algunos medios están hablando de que WhatsApp podría liberar una nueva versión de la app, tanto en iOS como en Android, con esa limitación ya eliminada, aunque lo normal es pensar que ese cambio será más interno de la plataforma que de la propia instalación. Sea como fuere, estate atento porque lo mismo en este momento no tienes problemas para volver a subir esos estados tan divertidos de medio minuto que tanto gustaban a tus seguidores.