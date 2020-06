Italia logra 14.000 millones en una emisión sindica de deuda con fuerte demanda

Italia, al igual que España, mete el acelerador ante la avalancha de deuda que tendrá que emitir para financiar el boquete que el Covid-19 está provocando en las finanzas del país. Su déficit respecto al PIB rondará el 10% y necesitará más emisiones de bonos para cubrir el agujero. Hoy, el país ha salido al mercado con una emisión sindica de un bono a 10 años con el que ha conseguido 14.000 millones de euros, según Bloomberg.

El diferencial que ha tenido que pagar el Tesoro transalpino respecto al rendimiento a ese plazo ha quedado en 9 puntos básicos. Logró bajar el precio desde las conversaciones iniales de hasta 15 puntos básicos. BNP Paribas, Citi, HSBC, Monte dei Paschi di Siena, NatWest y Unicredit han sido los colocadores.

Este es el segundo bono que vende en una emisión sindicada Italia desde que arrancó la pandemia. El primero fue el lunes 21 de abril, cuando consiguió una demanda de 100.000 millones de euros en la emisión de los primeros bonos sindicados, a 5 y 30 años, desde el estallido de la crisis del coronavirus en el país el pasado 21 de febrero. La demanda superó los 55.000 millones en los bonos a cinco años y los 45.000 millones en los de 30 años

Las compras antipandemia del BCE, concentradas precisamente en Italia y España, y el pacto de reconstrucción de la UE, junto a las mejores expectativas de mejora de la economía, han provocado que el bono italiano a una década pague ahora el 1,567%, cuando en marzo llegó a superar el 2,6%.

